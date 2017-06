Läänemaa maakaitsepäeva peetakse võidupühal Haapsalus

Heiki Magnus

Kaitseliidu Lääne malev kutsub võidupühal, 23. juunil kõiki Haapsalu Lossiplatsile Läänemaa maakaitsepäevale.

Maakaitsepäeva kulminatsioon on Vabadussõjas langenute mälestussamba juures kl 16, mil algab pidulik võidupüha tseremoonia ja saabub presidendi läkitatud võidutuli.

Kuid enne tseremoonia algust saab juba kella 13st Lossiplatsil oma käega saab katsuda Kaitseliidu relvastust, teha tutvust kaitseväe soomuki, Kaitseliidu ja Suurbritannia NATO liitlasvägede tehnikaga. Naiskodukaitse pakub päeva külalistele sõdurisuppi ja tutvustab oma organisatsiooni tegemisi. Avatud on õpitoad ja toimub palju muudki põnevat.

Kohal on ka Kaitseliidu koostööpartnerid. Päästeamet koos korstnapühkijaga õpetab kuidas õigesti küttekeha ehitada ja puhastada ning kuidas õnnetuse korral tulekahju kõige kiiremini kustutada. Häirekeskus tutvustab kuidas õnnetusest teatada nii, et abi võimalikult kiiresti kohale jõuab. Maanteeamet toob maakaitsepäevale "pöörleva auto“, milles istudes saab aimu, mis tunne on õnnetusse sattunud autos olla. Oma tehnikat tutvustab politsei- ja piirivalveamet ning Lääne-Eesti Vabatahtlik Reservpäästerühm räägib oma telgis sellest kuidas ohutult metsa ja mere äärde minna. Põhja-Eesti Regionaalhaigla saadab Läänemaale oma täisvarustuses ja mehitatud kiirabibrigaadi.

Kell 15.50 saabub Lossiplatsile maakaitsepäeva lipudefilee ja Kaitseliidu Lääne maleva, Naiskodukaitse Lääne ringkonna, Kodutütarde Lääne ringkonna ja Noorte Kotkaste Lääne maleva ühisüksus ning seejärel algab võidupüha tseremoonia Vabadussõja mälestussamba ees

Maakaitsepäeva tipphetk on rakveres Kaitseliidu võidupüha paraadil Eesti vabariigi presidendi Kersti Kaljulaidi poolt süüdatud võidutule saabumine Haapsallu. Võidutule toovad Läänemaale noortejuhid Edita Luik ja Hellat Rumvolt.

Lossiplatsil antakse tuli üle maavanemale ja omavalitsuste esindajad saavad osakese võidutulest oma kodukanti viia. Killukese tulest saavad jaanilõkke süütamiseks koju kaasa võtta kõik külalised. Selleks tuleks kaasa võtta küünal või tõrvik, millega tuld transportida.

Maakaitsepäeva kordamineku eest hoolitsevad Kaitseliidu Lääne malev, Naiskodukaitse Lääne ringkond, politsei- ja piirivalveamet, päästeamet, häirekeskus, maanteeamet, Lääne-Eesti vabatahtlik reservpäästerühm, Kalevi jalaväepataljon, liitlased Suurbritanniast, Põhja-Eesti regionaalhaigla, Haapsalu linn ja Lääne maavalitsus.

Heiki Magnus

Kaitseliidu Lääne maleva teavituspealik