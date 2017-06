Lääne Elu paberleht neljapäeval, 15. juunil (1)

Metanooli tõttu surnud Vormsi mees teadis, mida joob

Ühe inimese surma ja teise inimese haiglasse sattumisega päädinud metanoolijoomine Vormsis polnud mitte õnnetu juhus, vaid pigem teadlik tegevus.

Uus maaomanik pani Ramsi poolsaare tipu kinni

Ramsi poolsaare tippu enam autoga ei pääse, sest Ramsholmi kinnistu omanik on talle kuuluva tee väravaga sulgenud. „Seis on selline, et sügisest on kinnistul uus omanik, kes pani kinni temale kuuluva tee,” ütles Noarootsi vallavanem Triin Lepp ja lisas, et Ramsi tipus on vallale kuuluv avalik puhkekoht, kuhu pole kellelgi võimalik autoga sõita.

„Tahaks kuradeid hästi palju öelda,” ütles Noarootsi volikogu esimees Margus Laidmets. „See on Noarootsi inimestele väga tähtis koht. Kahjuks hakkab minema mereäärega nii, et iga uus omanik paneb mere kinni.”

Nõva pood vahetas omanikku

Üle 20 aasta Nõval poodi pidanud Helve Laitamm müüs kaupluse maha. Laimi poe uus omanik on Nõva suitsukalaärimees Aivar Oruste.