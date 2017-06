Karilaid ja Sukles arutlesid Stenbocki majas Haapsalu raudtee üle (7)

Lääne Elu

Koit Uus, Jüri Ratas, Jaanus Karilaid ja Urmas Sukles täna Stenbocki majas. Erakogu

Riigikogu liige Jaanus Karilaid teatas oma FBlehel, et kohtus täna hommikul Stenbocki majas koos ettevõtja Koit Uusi ja Haapsalu linnapea Urmas Suklesega peaminister Jüri Ratasega.

„Läänemaa tänab Jüri Ratase valitsust, et kaheksa miljonit eraldati esimese etapi rahastamiseks raudtee taastamiseks Tallinn-Haapsalu liinil. 12 aastat heietati, aga tänane valitsus tegi konkreetse sammu Läänemaa pealinna suunal,” ütles Karilaid.

Karilaiu sõnul arutati täna juba teise etapi võimalikku rahastamismudelit. Kohal olid ka majandusminister Kadri Simson, Eesti Raudtee nõukogu esimees Priit Rohumaa ja Eesti Raudtee peadirektor Erik Laidvee. Arutelu oli Karilaiu sõnul sõbralikult intensiivne.

„Rahastamisskeeme on vähemalt kolm. Kõik on laual ja arutelud jätkuvad. Peaminister kinnitas ja rahustas, et kindel soov on lubatud protsess lõpuni viia. Tugeva töö korral on see kolme-nelja aasta jooksul võimalik. Läänemaa päästeplaan on käivitunud,” kirjutas Karilaid.