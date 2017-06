Vormsi vallavalitsuse teated

Uuejakase detailplaneeringu avalik väljapanek

Vormsi vallavolikogu võttis vastu 27.03.2017. a otsusega nr 2 üldplaneeringut muutva Diby küla Uuejakase (katastritunnus 90701:003:0691) detailplaneeringu, mille eesmärk on ehituskeeluvööndi vähendamine ühe paadikuuri ehituseks vanale sadamakohale. Keskkonnaamet on 01.06.2017 kirjaga nr 7-13/17/4813-4

andnud nõusoleku ehituskeeluvööndi vähendamiseks paadikuuri ehituseks detailplaneeringul märgitud ulatuses.

Planeeringu avalik väljapanek on 01.07.2017–30.07.2017 tööpäeviti Vormsi vallavalitsuses ja Vormsi valla veebilehel https://atp.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?itm=143134.

Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta. Vastuväide on mingi planeeringulahenduse kohta mittenõustuva seisukoha esitamine või väide, et planeeringu menetlemisel ei ole täidetud seaduse nõudeid.

Kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada posti teel või elektronpostiga planeeringu avaliku väljapaneku ajal 01.07–30.07.2017

Detailplaneeringu avalik arutelu on 03.08.2017 kell 11.15 Hullo koolituskeskuses.

Detailplaneeringu kehtestamine

Vormsi vallavolikogu 29. mai 2017 otsusega nr 5 kehtestati Hullo külas vana karjääri ümbruse maa-ala detailplaneering.

Detailplaneeringu eesmärk on taotleda ala osaliselt munitsipaalomandusse, kus toimub ehitus- ja lammutusjäätmete kogumine, vaheladustamine ja sortimine nende suunamiseks kordus- ja taaskasutusse ning loomsete jäätmete matmispaigana, nende kruntide ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, juurdepääsuteede asukoha määramine, maa sihtotstarbe muutmine.

Vormsi vallavolikogu 29. septembri 2014. aasta otsusega nr 25 jättis Hullo küla vana karjääri ümbruse maa-ala detailplaneeringule keskkonnamõju strateegiline hindamise algatamata.

Detailplaneeringu dokumendid on kättesaadavad Vormsi valla kodulehel https://atp.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?itm=150424.

Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

Vormsi vallavalitsus teatab, et Vormsi vallavolikogu 29. mai 2017 otsusega nr 4 tunnistas osaliselt kehtetuks Vormsi vallavolikogu 01.06.2001 otsusega nr 13 kehtestatud Rälby Klubba detailplaneering katastriüksuste 90701:003:0091 ja 90701:003:0092 asjus.

Detailplaneeringu alusel moodustatud katastriüksused 90701:003:0091 ja 90701:003:0092 on MTÜ Rälbe Klobba omanduses olev ühismaa maatulundusmaa sihtotstarbega. MTÜ Rälbe Klobba on avaldanud soovi kehtiva detailplaneeringuga moodustatud maatulundusmaa maaüksuste jagamiseks väiksemaiks ehitusõiguseta maaüksusteks sihtotstarvet muutmata, vajadusel muudetakse sihtotstarve ainult tekkivail teemaa kruntidel. Maatulundusmaast eraldatakse teedealune maa, ümberpööramisplatsid jms. MTÜ Rälbe Klobba on kokku leppinud kõigi maaomanikega ja leidnud maa jagamiseks sobiva lahenduse. Kokkulepe on ka nende maaomanikega, kes ei ole mittetulundusühingu liikmed, kõigi maaomanike huvid on kaitstud.

Tagatud on planeeringu terviklahenduse elluviimine pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist (PlanS § 140 lg 2).

Materjale näeb Vormsi valla dokumendiregistris https://atp.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?itm=15018.

Vormsi vallavalitsus