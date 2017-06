Salaalkohol tappis Vormsi mehe

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Esmaspäeva hommikul suri Läänemaa haiglas 57-aastane mees, kes toimetati sinna eelmisel õhtul tugevas joobeseisundis. Esialgsetel andmetel on tegemist metanooli mürgistusjuhtumiga. Politsei tuvastab võimalikku salaalkoholi müügikohta ja hoiatab inimesi kahtlast päritolu vägijookide eest.

11. juunil sai häirekeskus Vormsi vallast teate, et 57-aastasel mehel esinevad rasked alkoholijoobe tunnused ja ta vajab meedikute abi. Kiirabi toimetas mehe pühapäeva õhtul Läänemaa haiglasse erakorralise meditsiini osakonda, kus mees järgmise päeva varahommikul kahjuks suri.

Esmaspäeval toimetati sarnaste joobetunnustega Vormsilt haiglasse veel teinegi samas seltskonnas viibinud mees, kes seni haiglaravil viibib.

Politsei asus kohe selgitama juhtunu asjaolusid ning praeguseks on teada, et pühapäeval õhtul tarbisid kaks meest ja üks naine seni tuvastamata vedelikku.

Haapsalu politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Indrek Tohter sõnas, et tundmatut päritolu alkoholi ostes ja tarbides ei saa mitte kunagi kindel olla selle kvaliteedis, ohutuses tervisele ega tegelikult üldse selles, mis vedelikuga tegu on. „Vaid korrektselt maksumärgiga tähistatud alkohoolsete jookide puhul võib kindel olla, et tegemist pole muuks otstarbeks mõeldud vedelikega, mis võivad kaasa tuua pöördumatuid tervisekahjustusi või surma,“ sõnas Tohter.

Talituse juht kutsub üles kõiki, kel on infot võimalike salaalkoholi müüjate kohta anda sellest politseile teada hädaabinumbril 112.

Kõik juhtumi täpsemad asjaolud selgitatakse välja alustatud kriminaalmenetluse käigus. Menetlus alustati karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb surma põhjustamist ettevaatamatusest.