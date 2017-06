Päästeamet: Spithamis põles kuur

Toimetanud Urmas Lauri



12. juunil kell 15.36 sai häirekeskus teate maastiku põlengust Noarootsi vald Spithami külas. Teataja sõnul on sündmuskohal põlenud kuur ning maastik ja kõne ajal võttis põlengu koht uuesti leeke üles. Helistaja tegeles kõne ajal kustutustöödega. Päästjate saabudes selgus, et põlenud oli umbes 200 ruutmeetrit ning abihoone. Sündmuskoht kasteti veega üle, et põleng lõplikult kustutada.