Novosjolov pääses EMil poolfinaali

Urmas Lauri



Nikolai Novosjolov. Foto: Tay Pamart

Eesti epeemehed on täna võistlustules Thbilisis peetaval EMil. Nikolai Novosjolov jõudis poolfinaali.

Haapsalust pärit vehkleja Nikolai Novosjolov võitis veerandfinaalis prantslast Daniel Jerent’i 15:14. Matši lõpus juhtis Jerent veel 14:13, kuid meie sportlasel õnnetus sooritada kaks torget, mis tagasid napi võidu.

Novosjolovi poolfinaalivastane on prantslane Yannick Borel, kes võitis kaheksandikfinaalis Sten Priinitsa torgetega 15:11.

Nikolai Novosjolov võitis 32 parema hulgas rumeenlase Alin Sbarica 15:7. Kaheksandikfinaalis oli meie vehkleja vastaseks ungarlane Andras Redli torgetega 15:11.

Priinits alistas 32 parema hulgas koondisekaaslase Jüri Salmi 15:4. Priinitsa järgmine vastane oli prantslane Yannick Borel, kellele Priinist kaotas torgetega 15:11.

Veerandfinaal: Jiri Beran (Tšehhi) vs Sergey Khodos (Venemaa) – 9:15; Pavel Sukhov (Venemaa) vs Paolo Pizzo (Itaalia) – 9:13; Daniel Jerent (Prantsusmaa) vs Nikolai Novosjolov (Eesti) – 14:15; Yannick Borel (Prantsusmaa) vs Michele Niggeler (Šveits) – 15:9.