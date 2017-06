Läänemaa suvemängud võitis Lääne-Nigula

Urmas Lauri

Lääne-Nigula vald võitis laupäeval Haapsalus peetud 24. Läänemaa suvemängud. Teine oli Ridala ja kolmas Nõva.

„Mina arvan küll, et suvemängud läksid korda,” nentis võistluste eestvedaja Ülle Lass ja lisas, et ilmaga vedas suvemängulistel hullupööra. „Kui on ilus ilm, siis mida veel tahta!”

Mängude üldvõidu kohta oli Lassil lihtne selgitus: „Kui osaletakse kõigil aladel, siis on võit võimalik.” Peale Lääne-Nigula osales kõigil aladel veel vaid Ridala, ühe ala jättis vahele Nõva. Mängudest jäid kõrvale Vormsi, Martna ja Kullamaa.

Suvemängudel oli tosin võistlusala: meeste ja naiste võrkpall, meeste ja naiste korvpall, jalgpall, köievedu, orienteerumine, petank, minigolf ja juhtide võistlus.

Lääne-Nigula osales kõigil võistlusaladel ja sai kokku 109 punkti, nende tugevamad alad olid meeste võrkpall, köievedu ja juhtide võistlus.

Ka Ridala võttis kõigist aladest osa ning sai kokku 99 punkti, esimeseks tuli Ridala naiste võrkpallis.

Nõva jäi kõrvale jalgpallist, kuid kogus 91 punkti ning sai kolmanda koha. Nõval polnud vastast ei orienteerumises ega minigolfis.

Neljast alast kõrvale jäänud Haapsalu oli neljas 76 punktiga, võitis aga viis ala: kergejõustiku, pendelteatejooksu, meeste korvpalli, jalgpalli ja petangi.

Viies oli Noarootsi (59), nende võiduala oli naiste korvpall. Kuues oli Lihula (43) ja seitsmes Hanila 12 punktiga. Hanila võttis osa vaid kergejõustikust ja jalgpallist. Kumbki vald alavõite ei saanud.

Võidu tõi osalemine

Alles päev enne suvemänge oldi Lääne-Nigula vallas ärevil, sest korvpallimansat ei saadud kuidagi kokku. Lõpuks pöörduti sinna, kust saab abi kõige vastu, nimelt teatati valla sotsiaalmeedialehel, et otsitakse kolme korvpallurit, osalemaks suvemängudel. „Läks õnneks, saime mansa kokku,” nentis Lauri Lilleoks, kelle ülesanne oli valla võistkondade komplekteerimine.

„Korvpallis ei läinud meil eriti hästi, spetsialistid [Haapsalu] võitsid,” nentis Lilleoks. „Oleks olnud piinlik, kui me poleks osalenud,” leidis Lilleoks asja helgema poole. Lääne-Nigula meeskond sai viie võistkonna hulgas neljanda koha, kuid kogus üldkontole seitse punkti juurde.

Suvemängudele võistkondade kokkusaamine nõuab pikka meelt. „Tükk pusimist, kuid kokku ikka saab,” nentis Lilleoks. Lilleoks pääses ise poodiumile minigolfis. Köieveos aeti suured mehed kokku ning ala võideti. Kuulitõukes olid Eesti tipptasemel mehed koos ning seal oli Lilleoksal rohkem osalemisrõõm.

Kaks kärbest ühe hoobiga

Suvemängude kergejõustikuvõistlused peeti maakonna meistrivõistlustega samal ajal. Osal meistrivõistluste aladel selgitati suvemängude võistluskatsete põhjal välja kaheksa paremat tulemust, kes pääsesid finaali. „Nemad said meistritiitlile võistelda,” nentis kergejõustikuvõistluste peakohtunik Kaja Ladva.

Alade võitjad olid Ladva sõnul ka üleriigilises arvestuses tegijad nimed: kuulitõukes näiteks Kevin Sakson, Fred Vali ja Karl Koha. „Tipud olid kohal,” ütles Ladva ja lisas loetellu veel sprinteri Anna-Maria Vjazemski.

Suvemängudel oli osalejaid Ladva sõnul palju. „Kõik sujus, tulemused olid korralikud,” ütles Ladva. „Ilmaga vedas, ilus ilm on suvemängude fenomen. Tullakse peredega, üks teeb üht ala, teine teist ala. Tore tunne oli staadionil,” meenutas peakohtunik.

Kergejõustikuvõistlused võitis Haapsalu (662 punkti) Lääne-Nigula (648) ja Ridala (644,5) ees. Järgnesid Lihula, Nõva, Noarootsi ja Hanila.

Kaja Ladva kinnitas, et maakonna kergejõustikumeistrivõistlused tulevad tuleval aastal kindlasti, kuid mis suvemängudest saab, pole veel selge.

„Kuidagimoodi ikka,” nentis Ülle Lass. „Kuidas ja mismoodi, seda tuleb arutada.” Lassi sõnul pole veel selgust, mida haldusreform endaga kaasa toob. „Läänemaa omavalitsuste talimänge ei jõua me vist korraldada, aga suvemängud tulevad kindlasti,” kinnitas Lass.

Läänemaa suvemänge vedas, nagu ikka, spordiliit Läänela. Ülle Lass on suvemänge korraldanud aastast 2013.

Fotod: Arvo Tarmula