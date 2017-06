Juhtkiri: suur asi väikese raha eest

Lääne Elu

Noarootsi ühendustee hinnaks on pakutud 15 miljonit eurot. Kallis? Kui arvestada, et valitsus otsustas eraldada 8 miljonit eurot, taastamaks tuleval aastal umbes kuuekilomeetrine Riisipere–Turba raudteelõik, on sild üle Tagalahe siiski suhteliselt odav.

On õhkõrn võimalus, et kunagi jõuab raudtee taas Haapsalusse või isegi Rohuküla sadamasse välja, ning siis oleks Noarootsiga ühendusest suurt kasu ka raudteele, sest võimalike rongisõitjate hulk oleks ju suurem.

Noarootsi tammi ehitus on viimase saja aasta jooksul mitu korda päevakorral olnud, kuid alati on see ettevõtmine suurte muutuste tuules taas riiulile tolmama puhutud. Nii juhtus see enne teist maailmasõda ning samamoodi soikus plaan koos Nõukogude Liidu kokkuvarisemisega.

Nüüd on riik paarkümmend aastat kosunud ning seekord võiks selle koos teiste suurte taristuobjektidega – Rail Balticuga ja Haapsalu raudteega – ikkagi valmis ehitada. Noarootsi ühendustee võiks olla Haapsalu raudtee kõrval suurem projekt, mida Läänemaal teha.

Püsiühendus on nii Noarootsi valla üldplaneeringus kui ka Ridala valla, seega tulevase hiid-Haapsalu üldplaneeringus ja Lääne maakonna üldplaneeringus, samuti maakonna arengukavas 2020+.

Paraku toimub praegugi suuri muudatusi ning on oht, et plaan läheb taas luhta. Maavalitsus, kes on praegu ühendustee eestvedaja, pakib kohvrid uuest aastast. Selles, kas omavalitsusliit pabereid taas sahtlisse ei lükka, pole veel selgust.

Ühendustee uuring on kaante vahele saanud ning lähinädalail tuuakse see avalikkuse ette. Seejärel tuleb selgeks saada, millised on ühendustee tehnilised lahendused, ning alustada keskkonnamõjude hindamist. See kõik on raha ja aega nõudev töö ning pole selge, kas ühinenud omavalitsused – Haapsalu linn ja Lääne-Nigula vald – on nõus sellesse panustama.