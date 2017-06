Tarbimislaen või kiirlaen – mis vahe neil on?

Kas oled kunagi soovinud laenu võtta, aga oled sattunud segadusse, sest väikelaenude, kiirlaenude, tarbimislaenude ja teiste laenutoodete vahel on lihtsalt liiga raske otsustada? Või ehk oled mõtisklenud, mille poolest üldse kiirlaen ja tarbimislaen erinevad, kui need on ometi niivõrd sarnased? Mõistame, et see on üsna keeruline ning selle jaoks on loodud ka meie laenuvõrdlusportaal, mis aitab pisut selgust tuua: külasta veebilehte, et näha täpsemalt erinevaid Eesti laenutooteid. Anname aga alljärgnevalt kiire ülevaate selle kohta, mille poolest need kaks väga sarnast laenutoodet õigupoolest siis erinevad on.

Tarbimislaenud on pikema laenuperioodiga

Üks esimesi omadusi, mis torkab neid kahte laenutoodet võrreldes silma, on laenuperiood. Nimelt, kiirlaene iseloomustab võrdlemisi lühike laenu tagasimakse periood – see võib olla 5 päevast mõne kuuni, tavaliselt aga mitte pikem kui aasta ja sedagi erandlikel juhtudel. Tarbimislaenudega võib saada laenusumma aga lausa 5 aastaks, seevastu ei ole peaaegu kunagi võimalik seda laenuliiki taotleda vaid paariks päevaks. Tavaliselt on minimaalne laenu tagasimakseperiood suisa pool aastat.

Laena poole tunni jooksul kiirlaenu abil

Nagu kiirlaenude nimigi vihjab, saab sellise laenusumma kätte väga kiiresti – pole sugugi ebatavaline, kui laenusumma laekub vaid 15 minuti jooksul. Just selle erilise omadusega ka reklaamitakse enamikke kiirlaene. Tarbimislaen seevastu ei hiilga kuidagi kiiruse poolest. Ehkki pole välistatud, et ka tarbimislaenu saab kätte paari tunni jooksul, on selle laenu protsess reeglina pikem ja on tõenäolisem laenusumma kätte saada paari päeva jooksul. Tarbimislaenu korral ei ole kiirus prioriteet.

Kiirlaenud on kõrgema intressiga

Oluline eristuspunkt on ka laenukulukus. Kiirlaenud on kurikuulsad kõrge intressi poolest, kuid tarbimislaenud on suuresti loodudki selleks, et võimaldada laenata soodsamate kuludega. Vahel võib nende kahe laenuliigi vaheline intressierinevus küündida mitmekümne protsendini ja peaaegu alati on kiirlaenu intress kõrgem kui tarbimislaenul, isegi kui erinevus ei ole just väga märkimisväärne.

Tarbimislaenud on suurema summaga

Unustada ei tohi ka laenusummat. Sarnaselt tarbimislaenu pikemale summale on suurem ka laenusumma – sellest ongi tingitud pikaajalisem makseperiood, kuna suurt summat ei ole lihtsalt inimlikult võimalik niivõrd kiiresti tasuda. Kiirlaenude puhul ei ulatu laenusummad naljalt üle tuhande euro, kõige tüüpilisem laenusumma on 300 või 500 eurot. Tarbimislaenu ei pruugi saadagi niivõrd väikeses summas, kuna tegemist on laenuga, kus tavalised laenusummad on paari tuhande euro suurused.

Kiirlaenud on tagatiseta, tarbimislaenud ei pruugi olla

Kuigi selle punkti puhul on nii tarbimislaen ja kiirlaen pigem sarnased, kuna enamikel juhtudel ei ole kummagi jaoks tagatist vaja, võib tagatis olla nõutud siis, kui laenusoovija taotleb tavapärasest suuremat summat. Tagatise olemasolu on mõnes mõttes ka madalama intressi tingijaks. Kiirlaenud ei ole mitte kunagi tagatislaenud – laenu saab üksnes ja ainult sissetuleku tõestamise alusel ning oma vara nö pandiks panemine ei ole eeltingimus laenu saamiseks.

Tarbimislaenu võib saada ka pangast

Kiirlaenud on tuntud ka põhiliselt laenufirmade tootena, sest ükski pank ei väljasta sellise nimetusega laene. Pole aga kummaline näha panga laenutoodete portfoolios tarbimislaenu nimelist väikelaenu. Kuna summad on suuremad, on selline laen panga jaoks mõistlik, samas kui kiirlaen oleks nende jaoks lihtsalt liialt väikese summaga tehing. Muidugi ei pruugi kõik pangad anda tarbimislaenu, kuid paljud Eestis olevad pangaketid siiski teevad seda, pakkudes laenufirmadele alternatiivi.

Nagu näha on teinekord väikesed nüansid otsustavad selle osas, milline laen on sobiv.