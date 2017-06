Suvebuss hakkab taas Haapsalu ja Dirhami vahel tuuritama

Toimetas Lemmi Kann

Dirhami kalurikoda. Foto: Merilin Kaustel-Lehemets

Pärast jaanipäeva hakkab taas sõitma traditsiooniline suvebuss marsruudil Haapsalu – Dirhami – Haapsalu, teatas Lääne maavalitsus.

Buss alustab sõitmist 26. juunil ja teeb viimase sõidu 31. augustil.

Populaarsel liinil on väike juubel – suvebuss on käigus juba viiendat aastat. Ametlikult on suvebuss maakonnaliin nr 28, mis väljub igapäevaselt Haapsalust kell 10.30 ja Dirhamist 17.00. Sõiduks Dirhamisse kulub 45 minutit, buss peatub ka kõikides marsruudile jäävates peatustes.

Bussipileti maksumus ei ole võrreldes eelmise aastaga muutunud. Haapsalust Roosta randa (Elbiku peatus) maksab pilet 1,85 eurot ning Dirhami 2,10 eurot. Liini teenindab AS L&L 19-kohaline buss.

Suvebussiliini rahastatakse riigieelarvest ja piletitulust ning omapoolse toetuse annavad ka kohalikud omavalitsused, mida liin läbib. Nendeks on Haapsalu linn, Lääne-Nigula, Ridala ja Noarootsi vald.

Täpsemat infot saab AS L&L infotelefonilt 5661 2705 ja Lääne maavalitsuse kodulehelt.