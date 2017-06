Keskerakonna uueks peasekretäriks kinnitati Mihhail Korb

Toimetanud Urmas Lauri



Mihhail Korb. Foto: Urmas Lauri

Täna kogunenud Keskerakonna juhatus otsustas esimees Jüri Ratase ettepanekul kinnitada uueks peasekretäriks juhatuse liikme ja endise ministri Mihhail Korbi. Senine peasekretär Jaak Aab on tänasest riigihalduse minister.

“Mihhail Korb on ennast nii ministrina kui ka erakonnas tõestanud väga võimeka organisaatorina ning erakonna liikmed hindavad Korbi tööd väga kõrgelt. Kohalikele valimistele vastu minnes on tihe suhtlus ja koostöö liikmetega kogu Eestis väga vajalikud. Mihhaili kogemused, töökus ja erakonna ning selle liikmete tundmine olid tema peasekretäriks nimetamisel määravad,” ütles peaminister Jüri Ratas.

Uueks peasekretäriks kinnitatud Mihhail Korb sõnas, et Keskerakond on ainuke erakond, mis seisab nii eesti- kui ka venekeelsete valijate eest. „Minu eesmärk peasekretärina on, et Eesti vanim ja väärikaim erakond tõstaks ühiskonnas oma laiapõhjalist toetust veelgi. Seisame sidusama ühiskonna, tugeva keskklassi ning inimväärse elu eest igas Eestimaa nurgas,“ ütles Korb. „Seejuures on täna tugevalt meie fookuses kohalike omavalitsuste valimiste võitmine.“

Jüri Ratas tunnustas senist peasekretäri ja nüüdset riigihalduse ministrit Jaak Aabi, kes on tema sõnul erakonnas teinud lühikese aja jooksul ära väga suure töö. „Keskerakonna rahaasjad on selgelt paranenud ning keerulistel perioodidel üles kerkinud küsimused on saamas lahendusi. Olen kindel, et uus peasekretär Mihhail Korb jätkab senist suunda erakonna tugevdamisel.“