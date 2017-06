Aurupaat „Kallis Mari“ avab hooaja Väikesel viigil (3)

Toimetas Lemmi Kann

Aurulaev "Kallis Mari". Foto: arhiiv

Laupäeval, 17. juunil alustab aurupaat „Kalli Mari“ oma neljandat hooaega, sedapuhku uues asukohas – aurupaat sõidutab huvilisi sel suvel Väikesel viigil.

Sihtasutuse Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid juhataja Anton Pärna sõnul on uus huvisõitude väljumispaik linnakülalistele lihtsamini leitav ja peatänavale lähemal.

„Uus paadisild asub täpselt Ehte tänava lõpus ja on juba Rootsi turult kenasti nähtav. Sõite broneerima enam ei pea. Paat väljub neljapäevast pühapäevani igal täis ja pooltunnil 11.00 – 17.00,“ selgitas Pärn.

Kenaks traditsiooniks on kujunenud, et „Kalli Mari“ jaoks laulab hooaja alguses meretuuled mahedamaks eestlastele oma muusikaga kalliks saanud Mari. Sel aastal toimub Helin-Mari Arderi soolokontsert. Helin-Mari saadab end klaveril, esitades omakirjutatud eestikeelseid laule armastatud poeetide tekstidele. Kontsert toimub laupäeval, 17. juunil kell 14.00 restoranis Blu Holm ja on kõigile tasuta.

Varem on Haapsalus „Kallile Marile“ hoogu andmas käinud Mari Kalkun ning Mari Jürjens.

Sõitma hakkab ka Ruhnu jaala, mille sõidud saavad alguse Rannarootsi muuseumi juurest.

Meresõiduhooaja avamisele tasub aga koos perega juba varem tulla.

Rannarootsi muuseumis saavad lapsed alates kella 11.00 endale pikksilma meisterdada. Töötuba on tasuta. Kõik soovijad saavad sel päeval teha huvisõite nii aurupaadi kui jaalaga soodsamalt kui tavaliselt.

Sündmust toetab Eesti Kultuurkapital.