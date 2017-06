Tuleva nädala ilm tuleb jahe

BNS

Urmas Lauri foto

Tuleval nädalal on 20 kraadi ligi sooja ja ilm muutub tasapisi päikselisemaks.

Teisipäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 4-10, saartel puhanguti 15 m/s. Sooja on 7-13 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves selgimistega ilm ja hooti sajab. Puhub lääne- ja loodetuul 4-10, rannikul puhanguti 15, saartel kuni 18 m/s. Sooja on 12-17 kraadi.

Kolmapäeva öösel on enamasti pilves ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub põhja- ja kirdetuul 5-10, saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 7-12 kraadi. Kolmapäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub loode- ja läänetuul 5-11 m/s. Sooja on 14-18 kraadi.

Neljapäeva öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub loode- ja läänetuul 3-8 m/s. Sooja on 6-11 kraadi. Neljapäeva päeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub loode- ja läänetuul 3-8, põhjarannikul kuni 11 m/s. Sooja on 18-22 kraadi.