Nõva vallavanem püsib ametis, praegu puhkusel

Kaie Ilves

Deiw Rahumägi. Urmas Lauri foto

Selle nädala kolmapäeval kriminaalkuriteos lõplikult süüdi jäänud Nõva vallavanem Deiw Rahumägi on kinnitanud BNSile, et lahkub vallavanema ametist, kuid lahkumisavaldust ta esitanud ei ole ega ole ka volikogu teda tagandanud.

Rahumägi on 21. juunini puhkusel. Tema kohuseid täidab arengu- ja planeeringuspetsialist Aivi Heinleht. Heinleht ütles, et on vallavanema lahkumisest lugenud vaid ajalehest. „Meile mingit ametlikku dokumenti pole tulnud. Ei kohtumäärust ega lahkumisavaldust,” ütles Heinleht eile.

Neli kuud enne valimisi lahkuv Rahumägi jääb ilma aasta palgast, mida saavad haldusreformi tõttu tööta jäävad vallavanemad. Rahumäe ühe kuu palk oli 1300 eurot.

„Ebameeldiv seis. On siis mõned kuud enne valimisi sellist segadust vaja,” ütles Nõva volikogu aseesimees Tarmo Heinleht.

Heinlehe sõnul pole seni arutatud, kas Nõva saab uue vallavanema või määratakse sügiseni kohusetäitja. Juunis tuleb volikogu istung, kuid aeg ei ole veel määratud.

Lääne Elul ei õnnestunud Rahumäe käest eile kommentaari saada. Kui Rahumägi vallavanema ameti maha paneb, tuleb tal lahkuda ka Läänemaa omavalitsuste liidu esimehe kohalt, sest seda kohta saab täita vaid omavalitsusjuht. Kui Rahumägi enam vallajuht ei ole, ei saa ta juhtida ka omavalitsute liitu.

„Uudis on nii värske, et pole arutatud, kas on mõtet valida mõneks kuuks uus esimees või mitte. Mina olen ennegi seda tööd teinud, aga kui leitakse, et on tarvis, siis valime uue esimehe,” ütles Läänemaa omavalitsuste liidu aseesimees Jüri Ott.

Kui maavalitsused kaovad, läheb osa ülesandeid omavalitsuste liidule. Pärast haldusreformi muutub liidu koosseis, sest Lihula ja Hanila lähevad Pärnumaa koosseisu. Oti sõnul tuleb omavalitsuste liidu juhatus kokku nädala pärast. Rahumägi on omavalitsuste liitu juhtinud poolteist aastat.

Rahumägi jäi sel nädalal lõplikult süüdi ametiauto kuritarvitamises ja vallale rahalise kahju tekitamises. Esimeses kohtuastmes mõisteti Rahumägi õigeks, teises süüdi. Riigikohus asja menetleda ei võtnud. Süüdistuse järgi kandis Rahumägi 2014. aastal oma ametiauto sõidupäevikuisse valeandmeid. Peale selle võttis ta ka valla kütusekaardiga bensiini. 2015. aastal maksis Rahumägi rohkem kui 1700 eurot vallale tagasi.