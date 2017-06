Haapsalu muusikakooli direktor paneb ameti maha (1)

Kaie Ilves

Muusikakooli direktor Andres Kase. Arvo Tarmula foto

Haapsalu muusikakooli kauaaegne direktor Andres Kase otsustas pensionile jääda. Ametis on ta veel 1. augustini. Päris koju Kase siiski ei jää ja jätkab koolis klaveriõpetajana.

„Vanust on juba nii palju, et ei peaks enam nii palju rabelema. Las juhtimine jääb noorematele,” ütles Kase. Haapsalu muusikakooli on Kase juhtinud 27 aastat. Ta on 72aastane.

Konkursi direktori ametikohale kuulutab Haapsalu linn välja juulis. „Kellelegi konkreetselt pakkumist pole me teinud. Otsustasime uue juhi leida avaliku konkursiga, aga miks ei võiks uus juht tulla kooli oma majast,” ütles Haapsalu aselinnapea Liina Põld.