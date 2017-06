Aafrika rand saab uue puuskulptuuri

Lemmi Kann

Merilõvi. Arvo Tarmula foto

Haapsalu linnavolinik Tiit Moor kavatseb lähipäevadel täita ühe eelmisel aastal antud lubaduse – teha igal aastal Promenaadile üks puuskulptuur.

Aafrika rannas troonivad marabud ja krokodill, mis on valminud kuulsa skulptori Roman Haavamäe puuskulptuuride ainetel, saavad nüüd järgmise kaaslase – merilõvi. „Ta on natuke teistsugune kui Haavamäe oma, aga päris efektne,” rääkis Moor.

„Linnaarhitekti Anu Joosti ja linna muinsuskaitse spetsialisti Ülla Parasega koos on sobiv koht juba välja vaadatud ja kokku lepitud, lihtsalt ootab praegu paigaldust,” ütles Moor.

Mis päeval Aafrika rand uue vaatamisväärsuse saab, ei osanud Moor veel öelda. Ta andis küll mõista, et teeb seda kindlasti mõnel päikesepaistelisel päeval, kuid seekord ilma suurema tseremooniata, mis saatis eelmisel suvel krokodilli kuju avamist.

Küll aga ähvardab pidulikumat sorti üritus Moori järgmist puuskulptuuri, mis on peaaegu valmis. „See pole veel lihvitud-värvitud, aga kohe varsti hakkan pihta,” ütles Moor. „See on Miki Hiirega sarnane hiir, inimese kõrgune – nii umbes 1.80, minust pikem,” märkis Moor. Meistrimees lubas, et Miki Hiir püstitatakse efektsemalt ja kutsutakse ka lapsed sellest osa saama. Jaanipäevaks peaks Miki Hiir Aafrika randa kolima.