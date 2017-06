Lyoness Lääne-Eesti ralli avapäeva võitsid Georg Gross – Raigo Mölder

Toimetanud Urmas Lauri



Gross- Mölder. Foto: Raivo Remmelgas

Reedel alanud EAL Eesti autoralli meistrivõistluste kolmanda etapi, Lyoness Lääne-Eesti Rally avapäeva järel on liidrid Ford Fiesta RS WRC autol sõitvad Georg Gross – Raigo Mõlder.

Võistluse avapäeval sõideti kahel korral 8,10 km pikkune Variku kiiruskatse, mille mõlemad läbimised võitsid Georg Gross – Raigo Mõlder. Peale kahte sõidetud kiiruskatset hoiavad 17,6 sekundilise kaotusega absoluutarvestuse teist kohta Siim Plangi – Urmas Roosimaa (Mitsubishi Lancer Evo X) ning kolmandad on Rainer Aus – Taaniel Tigas (VW Polo), kes jäävad Gross – Mõlderist maha 21,8 sekundiga.

EMV3 ehk N4 arvestuses lõpetasid Lyoness Lääne-Eesti Rally avapäeva liidritena Plangi – Roosimaa, kelle edu Allan Popov – Aleksei Krylov (Mitsubishi Lancer Evo IX) ees on 18,2 ja Dmitry Feofanov – Normunds Kokins (Mitsubishi Lancer Evo IX) ees 28 sekundit.

Neljaveoliste rahvusliku klassi EMV4 (E12) autode arvestuses olid avapäeva kiireimad Ranno Bundsen – Robert Loštšenikov (Mitsubishi Lancer Evo VIII). Peale kahte sõidetud kiiruskatset jäävad liidritest 12,5 sekundi kaugusele Aiko Aigro – Kermo Kärtmann (Mitsubishi Lancer Evo VI) ning klassi kolmanda on Anre Saks – Rainer Maasik (Mitsubishi Lancer Evo VII) , kes kaotavad Bundsen – Loštšenikovile 16,5 sekundiga.

Kuni kaheliitrise mootoriga kaheveoliste autode klassis EMV5 on peale avapäeval sõidetud kahte kiiruskatset liidrid Kristo Subi – Raido Subi (Honda Civic Type-R) . 4,6 sekundi kaugusele jäävad klassi liidritest Karel Tölp – Martin Vihmann (Honda Civic Type-R) ning 33,4 sekundiga kaotavad Subidele Raigo Reimal – Magnus Lepp (Renault Clio).

Kaheveoliste kuni 1,6 liitrise mootoriga autode EMV6 arvestuses juhivad rallit lätlased Martinš Sesks – Andris Malnieks (Peugeot 208 R2), kellest 4,3 sekundi kaugusele jäävad Ken Torn – Kuldar Sikk (Ford Fiesta R2T) ning 17,8 sekundiga jäävad klassi liidritest maha soomlased Alex Forsström – Jukka Jämsen (Opel Adam R2).

Rahvusliku rühma EMV 7 (E11) klassis, kus sõidetakse üle kaheliitrise mootoritega autodega on kahe sõidetud kiiruskatse järel liidrid Mario Jürimäe – Rauno Rohtmets (BMW M3). 3 sekundi kaugusele jäävad liidritest Dmitry Nikonchuk – Elena Nikonchuk (BMW M3) ning klassi kolmandat kohta hoiavad Marko Ringenberg – Allar Heina (BMW M3), kes jäävad Jürimäe – Rohtmetsast maha 13 sekundiga.

Kaheveoliste klassi EMV8 (E10) liidrid on peale Lyoness Lääne-Eesti Rally avapäeva Lembit Soe – Kalle Ahu (Toyota Starlet), kellest 4,1 sekundi kaugusele jäävad Karl Martin Volver – Ralfs Igavens (Fiat 124) ning 5,3 sekundi kaugusele Gert Virves – Sander Pruul (Opel Astra).

Rahvusliku E-rühma klassis EMV9 (E9), kus sõidetakse 1,6 liitrise mootoriga kaheveoliste autodega on peale avapäeva juhtimas Janar Tänak – Janno Õunpuu (Lada S1600), kellest 13 sekundi kaugusel on Raido Laulik – Tõnis Viidas (Nissan Sunny) ning 21,9 sekundiga kaotavad klassi liidritele Klim Baikov – Andrey Kleshchev (VAZ 2105).

Veoautode EMV10 (E13) arvestuses olid Lyoness Lääne-Eesti Rally avapäeva kiireimad Taavi Niinemets – Esko Allika (GAZ 51A), kellest 15,1 sekundi kaugusele jäid Kaido Vilu – Erik Vaasa (GAZ 51). Klassi kolmandad on Meelis Hirsnik – Kaido Oru (GAZ 51 R5), kes jäävad Niinemets – Allikast maha 18,8 sekundiga.

Eesti autoralli meistrivõistluste kolmas etapp 2.Lyoness Lääne-Eesti Rally sõidetakse Läänemaa teedel. Ralli võistluskeskus ja hooldusala asuvad Rannarootsi Keskuses, Uuemõisas. Fiinišipoodium asub Haapsalu Kaubamaja esisel.

Esimene võistlusauto stardib teise võistluspäeva avakatsele SS3 Lepaste (Kangadžungel) kell 08:43.Laupäeval ootab võistlejaid ja pealtvaatajaid kaheksa kiiruskatset, kogupikkusega 85 km.

Ralli punktikatseks on 10,14 km pikkune SS9 Kündamägi 2 (Igaühe Terviseklubi). Lyoness Lääne-Eesti Rally 2017 võitjad sõidavad Haapsalu Kaubamaja ees olevale poodiumile laupäeval kell 17:25.

Lyoness Lääne-Eesti Rally 2017 ajakava, katsete kaardid jpm. leiab kolmapäeval ilmunud Autolehe vahelt. Lyoness Lääne-Eesti Rally rallipassi saab 7€ eest endale soetada katsetelt. Alla 7-aastased lapsed saavad võistlust nautida tasuta. Ralliraadiot, kus stuudios võtavad kohad sisse Olaf Suuder ja Avo Elme, saab kuulata Kuku Raadio Läänemaa sagedusel 100,9 MHz ning katsetest otseülekandeid saab vaadata Delfi TV vahendusel.

Lyoness Lääne-Eesti Rally 2017 avapäeva detailsed tulemused leiab Eesti autoralli meistrivõistluste uuelt veebilehelt – autoralli.ee