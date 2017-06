Lääne-Eesti ralli tuleb tiheda konkurentsiga

Lemmi Kann



Arvo Tarmula foto

Eile õhtul startis Haapsalu kaubamaja parklast Lääne-Eesti ralli – kahe võistluspäeva jooksul 10 kiiruskatset kogupikkusega 101,2 km, mida tuiskasid mõõtma viie riigi rallisõitjad.

Ralli favoriitideks on võistluse direktori Kalle Kruusma sõnul Georg Gross – Raigo Mõlder oma Ford Fiesta WRC-ga. „Loodaks sellel võistlusel näha ka Rainer Ausi uue prototüüpauto kiirust,“ lisas Kruusma.

„Konkurents on kõva. On väga kiireid katseid ja ka väga tehnilist sõitu, kus iga sentimeeter võib maksta koha – metsa vahel on väga tehnilisi ja ohtlikke kohti,“ selgitas Kruusma.

Georg Gross läheb rajale musta Ford Fiesta WRC-ga, mis peaks tuttav olema kõigile ralliaustajatele – tegemist on Ott Tänaku endise võistlusautoga, mis on osalenud mitmetel rahvusvahelistel võistlustel.

Teisena stardib Rainer Aus valge Volkswageniga, mida võib nimetada mustaks hobuseks – Eestis on see esimene ja ainuke omataoline. Prototüüpautol on Volkswagen Polo kere ja kapoti all Mitsubishi sisu. Auto on sündinud Poolas. Loe lähemalt Lääne Elu paberlehest.