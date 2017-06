Rainer Aus Lyoness Lääne-Eesti ralli eel: eesmärk on ralli lõpuni sõita

Lemmi Kann

Täna algaval Lyoness Lääne-Eesti rallil stardib järjestuses teisena Rainer Aus oma valge VolksWageniga, mida võib nimetada mustaks hobuseks – Eesti mastaabis on see esimene ja ainuke omataoline.

Tegemist on prototüüpautoga, millel on VolksWagen Polo kere ja kapoti all Mitsubishi sisu ning millega sõidetakse edukalt Poolas, kus see auto ka sündinud on.

„Baltikumis, Soomes ja Skandinaavias ei ole ühtegi teist sellist autot,“ selgitas Aus. „Meil oli suur huvi see auto Eestisse tuua ja on hea meel, et oleme esimesed.“

Aus tunnistas, et üleliia tuttav ta autoga veel ei ole ja seadistamine käib siiani vastavalt sellele, kuidas auto rajal käitub. „Tuleb kindlasti veel kogemusi juurde saada ja mingeid suuri lubadusi välja käia on veel vara,“ ütles Aus.

Kaks nädalat tagasi toimunud Harju rallil sõideti esimesel katsel teelt välja ja nii pole Aus saanud võimalust autot konkurentidega ka võrrelda. „Tehnika oli veel võõras ja tahtmist endal liiga palju, mis maksis kurvalt kätte. Proovime seekord natuke rahulikumalt alustada,“ lubas Aus.

VolksWagen on väiksem ja lühem kui Ausi eelmine auto Mitsubishi, mis nõuab omajagu harjumist. Lisaks tuleb tal rajale minna uue kaardilugejaga – tema võistluspartner Simo Koskinen on kimpus vana õlavigastusega ja tema asemel istub Ausi kõrvale Taaniel Tigas.

Aus ütles, et seadis endale seekord eesmärgiks kindlalt lõpuni sõita. „See on ootus number üks. Uus auto ja uus kaardilugeja – kõik tahab harjumist,“ selgitas ta.

Kiire ja ohtlik

Lääne-Eesti ralli katsed on Ausi sõnul suhteliselt kiired. „Laupäeva hommikune kolmas katse kohe üldse ei meeldi – pikad sirged põldude vahel ja väga ohtlikud tsikaanid,“ tunnistas Aus.

Kindlasti tuleb rajal ette ka üllatusi, millest osad on ette valmistanud ilmataat. „Mõnes kohas oli vihm raja hästi mudaseks ja libedaks teinud. Kui nüüd vihma peaks juurde tulema, võib see segama hakata. Aga pooled lõigud katsetel on jälle sellised, mis tahaksid vihma, et teel oleks vähem lahtist kildu ja pidamine ühtlasem. Samas see karistab teistes kohtades jälle ära,“ naeris Aus.

Peamiste konkurentidena nimetas Aus kogu esiviisikut.

„Kahju ainult, et Egon Kaur, Roland Murakas ja Priit Koik ei ole oma Fordi prototüüpautosid korda saanud, aga nad lubasid järgmiseks ralliks Tartus kindlasti kohal olla,“ lisas Aus.

Lyoness Lääne-Eesti Rally 2017 võitjad sõidavad Haapsalu kaubamaja ees poodiumile laupäeval kell 17.25.

Fotod: Arvo Tarmula