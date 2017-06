Päästeamet: nädalavahetusel toimub Vormsi saarel Vabatahtlike Päästjate Foorum

Toimetanud Urmas Lauri



Vabatahtlikud metepäästjad harjutamas. Foto: Urmas Lauri

Vormsi saarel toimub järjekorras juba 16. Vabatahtlike Päästjate Foorum „Koostöö hoos – maal ja merel“. Läbi aastate Priitahtlike Pritsimeeste Foorumi nime kandnud üritust nimetati erandkorras ümber Vabatahtlike Päästjate Foorumiks. Seda tingisid sündmuse asukoht – merest ümbritsetud Vormsi ja see, et foorumiga ühinesid ka vabatahtlikud merepäästjad.

„Eelmise aastaga astus Päästeamet suure sammu lähemale oma pikaajalisele eesmärgile tulesurmade ja uppunute arvu vähenemiseks Põhjamaade tasemele, kuna tules hukkus vaid 39 ja uppus 46 inimest. Seda ei oleks saavutatud, kui Päästeamet ei tegeleks süsteemselt ennetustööga,“ rääkis Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu. Tema kinnitusel on ennetamine kõige tulemuslikum tegevus. Seda toodi välja ka ülemaailmsel vigastussurmade ennetamise konverentsil Safety2016 Tamperes – iga ennetusele kulutatud euro hoiab tulevikus kulumast seitse eurot. Tammearu sõnul peavad ka vabatahtlikud enam panustama ennetustegevusele, sest ennetamine on palju üllam tegevus kui päästmine ja see toob ühiskonnale tagasi inimelud ja ära hoitud varakahju. „Iga päästetud inimelu on panus ühiskonda ja selle arengusse,“ rõhutas Tammearu.

Siseminister Andres Anvelti sõnul ei saa vabatahtlike päästjate rolli ühiskonnas alahinnata, kuid samas ei tohi unustada iga inimese enda vastutust. „Turvalisuse tagamine algab igaühest endast, et me ei paneks end asjatult ohtlikku olukorda ning et meil oleks oskused enda või teiste abistamiseks,“ rõhutas siseminister.

Päästeala vabatahtlusele ja kogukonna turvalisusele pühendatud Priitahtlike Pritsimeeste foorum on 2002. aastal Päästeameti poolt ellu kutsutud üle-eestiline vabatahtlikke päästjaid koondav üritus. Foorum võimaldab vabatahtlikel päästjatel ühiselt jagada parimaid praktikaid, elanikkonnale suunatud ennetusalast teavet, arutada töötubades aktuaalsetel teemadel.

Priitahtlike Pritsimeeste Foorumi traditsiooniks on valida aasta vabatahtlik päästeala edendaja, kellele antakse foorumi lõppedes üle rändauhind “Pritsimeeste pasun“. Rändauhind antakse koos selle juurde kuuluva tunnistusega mittetulundusühendusele, sihtasutusele, seltsingule või üksikisikule silmapaistvate vabatahtlike päästealaste saavutuste eest.