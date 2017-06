Mobiilifirma sulges valla loata Roosta parkla (3)

Andrus Karnau

Soojade suveilmadega napib Roosta parklas kohti, sest helevalge liivaga rand toob kohapeale puhakajaid lähedalt ja kaugelt.

Teisipäevast laupäevani on aga ranna parkla suletud, sest sinna on püstitatud peaaegu kogu parklat täitev telk, mis mahutab sadu inimesi. Hiiglasliku varjualuse sisustus ei anna kahte pidi mõistmist, lihtsad puust pingid ja lauad täidavad suvel üldjuhul vaid üht ülesannet – see on koht, kus mõnusalt istuda, süüa ja juua.

Kui Lääne Elu uurima hakkas, kuidas on võimalik, et avalik parkla suletakse erafirma ürituseks peaaegu terveks nädalaks, selgus, et see on võimalik juriidiliste nüansside tõttu. Keskkonnaameti ja RMK meelest pole tegu avaliku parklaga, samuti on formaalselt suletud erapeoks vaid osa parklast. Mis siis, et suurema osa, juriidiliselt on parkla ikkagi avatud. Roosta puhkeküla administraator Lauri Pelapson ütles, et eeloleval nädalavahetusel tulevad puhkekülas Starmani suvepäevad. „Roosta ranna parklasse ehitatud välitelk jääb sinna pü- hapäevani ja sel ajal on parkla Roosta ranna külastajatele suletud,” ütles Pelapson.

Peaaegu terve parkla hõivamiseks ei ole aga Noarootsi vallavalitsuselt luba küsitud. Noarootsi vallavalitsuse maakorraldaja Marika Meister ütles, et avaliku ranna juurde käiv parkla asub riigimaal. Meistri sõnul on see randa viiva vallatee laiendus ja parklat hooldab samuti vallavalitsus. „Kui surfilaagriks tee ja parkla kinni pannakse, siis kooskõlastatakse see vallavalitsusega,” märkis Meister. Noarootsi vallasekretär Airi Läänemets kuulis Roosta parkla sulgemisest kolmapäeva hommikul Lääne Elult. „Roosta puhkeküla ei ole taotlenud luba parkla sulgemiseks,” ütles Läänemets. „Peame nendega suhtlema ja ütlema, et nad esitaksid taotluse. Kui vaja, peab vallavalitsus tegema erakorralise koosoleku.”

Avalikus kasutuses teede sulgemise lube saab anda ainult vallavalitsuse istungil.

Kolmapäeva pärastlõunal ütles Noarootsi vallavanem Triin Lepp, et vallavalitsuselt ei pidanudki luba küsima, sest parkla ei ole suletud. „Puhkeküla kasutab parkla ala. Kes soovib, saab parkida,” ütles Lepp. „Kui nad oleks parkla täiesti sulgenud, oleks tulnud vallavalitsuselt luba küsida.”

„Ma arvan, et telk ei ole suur probleem, sest rannahooaeg ei ole veel alanud,” ütles Lepp.

Telgi püstitamisest kuulis Lepp oma alluvailt kolmapäeva hommikul, kuid seadusrikkumist Lepp selles ei näe. „Rääkisin Roosta puhkekülaga, et nii ei saa ja et vallavalitsust tuleb teavitada, kui on kavas suuremad tegemised,” ütles Lepp.

Telekommunikatsioonifirma Starman pressiesindaja Marika Raiski ütles, et reedel ja laupäeval on Roostal kolme ettevõtte – Elisa, Starmani ja Santa Monica – töötajate ühised suvepäevad. Starman ja Santa Monica on mobiilifirma Elisa hiljutised investeeringud, sisult on tegemist ühe firmaga, mis kannab eri kaubamärke.

„Parkla on osaliselt suletud, sest paigaldame sinna telgi. See võetakse maha kohe pärast suvepäevade lõppu,” ütles Raiski. „Tegemist on RMK territooriumi ja maa-alaga ning seetõttu on meil load ja kooskõlastused RMK-lt ja keskkonnaametilt.” Raiski märkis, et ühelgi soovijal ei jää randa minemata, sest Roostal piisab alternatiivseid parkimiskohti ja selle tarbeks on väljas ka lisasildid. Raiski lisas, et kõik teised Roosta parklad on nendel päevadel vabad.

Millised need teised Roosta parklad on, jäi arusaamatuks, sest avalikus kasutuses on rannal vaid üks parkla. Samuti jäi arusaamatuks, mida mõtles mobiilifirma pressiesindaja osalise sulgemise all, sest telk on parkla laiune ja peaaegu terve parkla pikkune. Umbes sajast autokohast on pärast telgi püstitamist võimalik parkida kümmekonnal.

Keskkonnaameti pressiesindaja Sille Ader ütles, et Swedest Motel Group (Roosta puhkeküla) on palunud nõusolekut telgi püstitamiseks ettevõtte suvepäevade ajaks Roosta ranna parklas 8.–10. juunini. „Avaliku parkla sulgemiseks ei ole keskkonnaametilt nõusolekut küsitud. Seetõttu ei ole selleks ka nõusolekut antud,” ütles Ader. „Taotluse järgi toimub suurem osa ettevõtte suvepäevade üritusi Roosta puhkekülas väljaspool Nõva maastikukaitseala. Telgi püstitamise ala Roosta ranna parklas paikneb aga Riguldi metskonna katastriüksustel. Telgi püstitamiseks andis keskkonnaamet nõusoleku,” märkis Ader.

RMK Lääne-Eesti piirkonna külastusala juht Marju Pajumets ütles samuti, et avalik parkla ei ole suletud. „Roosta asfalteeritud parkla on RMK objekt. Roosta puhkeküla esindajad firmast AS Swedest Motel Grupp esitasid aegsasti korrektse taotluse ürituse korraldamisel telgi püstitamiseks osale parklast. Selle kohta on sõlmitud ka leping,” ütles Pajumets. Tema sõnul alustati telgi paigaldamist 6. juunil ja pärast üritust, hiljemalt 11. juunil võetakse telk maha. RMK rannaalal ja riigimetsas tegevust ei toimu. „Roosta parkla ei ole teistele külastajatele suletud. Roosta puhkeküla on paigaldanud parkimist suunavaid märke – külastajad saavad parkida ka korvpalliplatsil,” lisas Pajumets.

Fotod: Urmas Lauri