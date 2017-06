Linnade liit ja maaomavalitsuste liit ühinevad

Täna otsustasid Eesti Linnade Liit (ELL) ja Eesti Maaomavalitsuste Liit (EMOL) ühineda.

Tulevase riigihalduse ministri Jaak Aabi (pildil) sõnul muutub omavalitsuste esindamine ja nende huvide kaitsmine riiklikul tasandil uue organisatsiooni tekkides tugevamaks.

Kaks aastat linnade liidu tegevdirektorina töötanud Aab sõnas, et liit on oma pika ajaloo jooksul kaitsnud omavalitsuste õigusi ning olnud vajadusel häälekalt vastu ka mitmele omavalitsusi puudutavale seadusele, mis riigikogulaste lauale jõudnud. „Oma õiguste kaitsel on koostöö ja mitu häält kindlasti efektiivsem kui läbirääkimistel oma argumente üksi kaitsta,“ sõnas Aab.

Ta lisas, et kindlasti saab praeguste oluliste reformide käigus liit olema valitsusele oluliseks partneriks ja abiliseks. „Eesmärk on nii riigi keskvalitsusel kui ka omavalitsustel sama – parem elukeskkond ja paremad võimalused kõigile eestimaalastele olenemata elukohast,“ ütles ta.

Liitude ühinemine on peatse riigihalduse ministri sõnul loogiline samm, sest haldusreformi valguses, kus omavalitsuste arv tunduvalt väheneb, ei täida kaks liitu enam oma eesmärki.

„Eestimaa linnade ja valdade ühinemine ühishuve kaitsvaks organisatsiooniks on kindlasti tervitatav ning kutsun ka omalt poolt kohalikke omavalitsusi organisatsiooniga liituma,“ ütles Aab ja lisas, et linnade liidu tegevdirektorina pidas ta juba tollal läbirääkimisi ühe üleriigilise liidu moodustamiseks. „Mul on hea meel, et ühinemisprotsess on lõpule jõudmas. Ühe liidu moodustamine võttis Eestis 25 aastat, Soomes võttis see aega 100 aastat.“