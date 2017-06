Läänemaa Sõprade Liiga läks peale üheksandat ala suvepuhkusele

Raili Friedemann, Läänemaa Sõprade Liiga projektijuht

Teisipäeval Topu sadamas toimunud SUP-laua sõit ehk aerusurfi ja kanuu võistlustel osales üle 130 inimese. Foto: Ülle Lass

Läänemaa Sõprade Liiga 17 alaga sarivõistlus jätkub septembris ja kestab detsembrini.

25 võistkonnast on peale üheksat ala esikolmikus hetkel ka eelnevatel aastatel firmaliigas osalenud Rock Nektar, Paralepa ja Hawaii Express Team.

Naiste esikolmikus Maike Tellmann (Rock Nektar), Hele-Mall Erik (Valduri Botas) ja Kaja Karlson (MAHEK). Veteranide esikoht kuulub samuti hetkel Hele-Mall Erikule.

Meeste esikolmikus on hetkel Meelis Nukki (Wildwest), Kaspar Almers (Rock Nektar) ning Sander Siniorg (Abracadabraaa). Veteranidest on juhtimas Agu Simulask (JK Paralepa).

Kõik need tulemused on muidugi veel vägagi muutumas ning detsembriks võib olla järjestus juba pea peale pöördunud. Rõõm on aga tõdeda, et enamus võistkondi on tulnud uusi alasid proovima ning sõpradega kvaliteetaega veetma ning ei ole võidu peal väljas. Oleme väga rõõmsad nende võistkondade üle, kes on alati väljas samade liikmetega ning proovivad kõiki alasid ise teha!

Teisipäeval Topu sadamas toimunud SUP-laua sõit ehk aerusurfi ja kanuu võistlustel osales üle 130 inimese. Päike, emotsioonid, soe vesi, elevust tekitav uus ala – inimeste silmades oli näha rõõmu ja põnevust!

SUP laua võistlust korraldas kohalik ettevõte Randuja (koolitaja Katrin Päevakene), kes hakkabki suvel Topu sadamas SUP laua ja lohesurfi koolitusi läbi viima, seega kõigil on võimalik nendega läbi Facebooki ühendust võtta ka ka ise suvel uusi alasid õppima minna.

Kanuu võistlust viisid läbi Ailar Ladva ja Jaanus Nõmmisto ning ka seal oli palju elevust. Ühel mehel õnnestus ka kanuu tagurpidi keerata.

Lisaks lustlikele võistlustele oli kohal ka Haapsalu esimene Foodtruck (toidukäru) Wild Mess, kes pakkus väga taskukohase hinnaga rebitud lihast burkse, suppe,friikad, kanatiibu ja ka Pusku kalameeste poolt samal päeval püütud ja suitsetatud ahvenat. Inimestel oli tore ja päikseline õhtu, mida nautida.

Sel korral olid esikolmikus SUP laual Ivika Raudsepp (Naiskodukaitse), Maike Tellmann (Rock Nektar) ja Virge Tiik (Tiikons), veteranide esimene Elo Volmer (individuaalvõistleja). Meeste esikolmikus oli Marko Ulla (Rock Nektar, pildil. Foto Ülle Lass), Sergo Viil (Rock Nektar) ja Ilo Toom (Wildwest), veteranide esimene Agu Simulask (JK Paralepa).

Kanuusõidu naiste esikolmikusse kuulusid Heliko Nukki (Wildwest), Ivika Raudsepp (HKHK sõbrad) ja Maike Tellmann (Rock Nektar), veteranide esimene, ühtlasi üldjärjestuse neljas oli Hele-Mall Erik (Valduri Botas). Meeste esikolmikusse kanuul kuulus Sergo Viil (Rock Nektar), Marko Ulla (Rock Nektar) ning Meelis Nukki (Wildwest). Veteranide esimene, ühtlasi üldjärjestuse neljas oli Agu Simulask (JK Paralepa).

Võistkondlikult olid parimad aerusurfi võistlusel Rock Nektar, JK Paralepa ja Wildwest. Kanuusõidul oli esikolmiku järjestus aga Rock Nektar, Wildwest ja JK Paralepa.

Tänaseks on sarjas osalenud juba üle 250 inimese ning see number kasvab sügisest veel suuremaks.

Loodame, et kõikidel üheksal alal osalejal on saanud uusi kogemusi, suurema spordipisiku ning ka huvi uute alade vastu. Sest kuidas Sa ikka uue alani jõuad, kui seda enne proovinud pole. Seda võimalust Spordiliit Läänela võistlussari Läänemaa Sõprade Liiga kõigile pakubki.

Projekti rahastatavad rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest, Lääne Maavalitsuse tervisedenduse projekt ja Kultuuriministeeriumi liikumisharrastuse programm.

Septembris kohtutakse järgmisel alal, milleks on Segway.

Tulemused.