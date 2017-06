Ka saarlased said lõpuks oma JYSKi

Toimetanud Urmas Lauri



JYSKi avamine oli Saaremaa mõlema päevalehe esiuudis. Foto: Urmas Lauri

JYSK-i sisustuskaupade poe avamine Kuressaares meelitas eile kohale kümneid uudistajaid, kirjutas Saaremaa päevaleht Saarte Hääl.

Kohale oli tulnud sadu inimesi ja uksest siseneval rahvavool ei näinud lõppu tulevat. Peagi oli riiulite vahel liikuda pea võimatu ja nügimist oli palju.

“Juba nädalaid on inimesed vaatamas käinud, et kaugel poe avamine on,” lausus Jaanus Lepik. Lepik kolis spetsiaalselt Tallinnast Saaremaale, et siinse kaupluse tööd juhtima hakata. Varem töötas ta Lasnamäe Centrumi JYSK-i vahetuse vanemana.

Suhtekorraldaja Marko Paluveeri sõnul on Kuressaare pood JYSK-i esimene kauplus Eesti saartel ja Kuressaare kauplus on ka kogu Baltikumis esimene JYSK, mis asub väljaspool kaubanduskeskusi. Endise Säästumarketi asemel avatud JYSK-i poe kogupindala on 956 ruutmeetrit, millest 710 m² on müügisaali pind. Avatud pood annab tööd 10 inimesele. Tegu on juubelihõngulise kümnenda JYSK-i kauplusega Eestis.

Eelmine JYSKi kauplus avati 4. mail Uuemõisas Rannarootsi keskuses.

