Galerii: täna õhtul stardib Lyoness Lääne-Eesti ralli

Lemmi Kann

Täna õhtul stardib Haapsalu kaubamaja parklast Lyoness Lääne-Eesti ralli – kahe võistluspäeva jooksul 10 kiiruskatset kogupikkusega 101,2 km, mida tuiskavad mõõtma viie riigi rallisõitjad.

Esimesed rallimehed hakkasid võistluse direktori Kalle Kruusma sõnul Haapsallu saabuma juba neljapäeva õhtul, reede hommikul oli Rannarootsi keskuse parkla kirevaid ralliautosid juba täis ja käis vilgas ettevalmistus.

Tänase päeva üllatus oli see, et ralli kaameratega jälgimiseks tuli korraldajatel üks WiFi-ruuter juurde hankida, sest võimsust jäi väheks. Peasüüdlaseks osutus hetkel Eesti kõige kuumem rallimees Ott Tänak.

„Praegu käib Sardiinias ralli, staabis on kõigil arvutid lahti ja jälgitakse, kuidas Otil läheb. Eks need kümmekond arvutit tõmbasid internetil kiirust maha, aga me ei saa endale lubada seda, et näeme pilti rajalt ajalise viivitusega,“ selgitas Kruusma ja lisas, et muus osas on kõik kenasti sujunud.

Hooaja kolmandale etapile Lääne-Eestis registreerus 68 võistluspaari viiest riigist, kellest kõik starti aga ei jõudnud.

„Tehnikaspordiga paraku on nii, et võib ette tulla ootamatusi ja viis meeskonda jäi tulemata. Aga üks ekipaaž lisandus veel viimasel hetkel ja andsime neile loa registreeruda,“ rääkis Kruusma.

Mõned ootamatused tuli üle elada Venemaa rallipaaril Nikonchukidel, kel tekkis probleeme piiriületusega ja nii saabusid nad Haapsallu hilinemisega. Rajaga tutvumiseks anti neile seetõttu aeg nö väljaspool graafikut.

Ralli favoriitideks on Kruusma sõnul kindlasti Georg Gross – Raigo Mõlder oma Ford Fiesta WRC-ga. „Loodaks sellel võistlusel näha ka Rainer Ausi uue prototüüpauto kiirust,“ lisas Kruusma. „Konkurents on kõva. On väga kiireid katseid ja ka väga tehnilist sõitu, kus iga sentimeeter võib maksta koha – metsa vahel on väga tehnilisi ja ohtlikke kohti,“ selgitas Kruusma.

Georg Gross läheb rajale musta Ford Fiesta WRC-ga, mis peaks tuttav olema kõigile ralliaustajatele – tegemist on Ott Tänaku endise võistlusautoga, mis on osalenud mitmetel rahvusvahelistel võistlustel.

Fotod: Arvo Tarmula