Viigi kooli direktor jääb pensionile (2)

Kaie Ilves

Jaak Paesüld. Arvo Tarmula foto

Haapsalu Viigi kooli direktor Jaak Paesüld jääb 15. augustist pensionile.

„Kool on õitsval järjel. Miks mitte anda heal järjel kool üle uuele juhile,” ütles Paesüld.

67aastane Paesüld on Viigi kooli juhtinud 19 aastat. Paesüld ei osanud veel öelda, kas ta jääb koduseks või jätkab õpetajana. „Eks elu näita. Esialgu on kõik lahtine,” ütles Paesüld.

Haridus- ja teadusministeerium on kuulutanud välja konkursi Viigi kooli direktori ametikoha täitmiseks. Täna on viimane päev avaldusi esitada. Ministeeriumi personaliosakonna juhataja Margot Saluste ütles eile, et on laekunud kaks avaldust. Uus direktor valitakse jaanipäevaks. Haapsalu Viigi kooli pidaja on riik.