Põllumajandusamet: oranžid petuuniad on keelatud ja tuleks hävitada (4)

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Põllumajandusameti andmetel on Eestis on turustatud Euroopa Liidus keelatud geneetiliselt muundatud petuunia taimi.

Euroopa Liidu liikmesriikide pädevate asutuste poolt on mitmed oranži värvi petuuniate sordid tunnistatud geneetiliselt muundatuks (GMO). Geneetiliselt muundatud petuunia sortide seemne ja taimede turustamine ei ole Euroopa Liidus lubatud. Geneetiliselt muundatuks on tunnistatud järgmised petuuniate sordid: African Sunset, Bonnie Orange, Charms Flame 2-140, Crazytunia Citrus Twist, Electric Orange, Go!Tunia Orange, Lipstick, Maui Sands, Mini Blast Rose, My Love Orange, Orange Star (või Pegasus Orange Star, Pegasus Orange, Pegasus Orange Morn, Potunia Plus Papaya, Raspberry Blast, Sanguna Salmon, Trilogy Deep Purple, Trilogy Mango, Trilogy Red, Viva Fire (nimekiri võib täieneda).

Kõigil, kes on ostnud oranži värvi petuunia taimi, on soovitatav need pärast õitsemist komposteerida, põletada või hävitada muul viisil, et vältida seemnete idanemine. Selliste taimede müük ei ole lubatud. Geneetiliselt muundatud petuuniad ei kujuta endast ohtu inimeste või loomade tervisele.