Lääne Elu paberleht 8. juunil

Mobiilifirma sulges valla loata Roosta parkla

Soojade suveilmadega napib Roosta parklas kohti, sest helevalge liivaga rand toob kohapeale puhakajaid lähedalt ja kaugelt. Teisipäevast laupäevani on aga ranna avalik parkla suletud, sest sinna on püstitatud peaaegu kogu parklat täitev telk, mis mahutab sadu inimesi. Hiiglasliku varjualuse sisustus ei anna kahte pidi mõistmist, lihtsad puust pingid ja lauad täidavad suvel üldjuhul vaid üht ülesannet – see on koht, kus mõnusalt istuda, süüa ja juua.

Algab suur Lääne-Eesti ralli

Kahe võistluspäeva jooksul on kümme kiiruskatset. Esimesed kaks sõidetakse reede õhtul Nõva vallas Varikul, laupäeval läbitakse Lääne-Nigula valla maadel veel kaheksa katset. Võistluskeskus on Uuemõisas Rannarootsi keskuses.