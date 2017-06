Kreegi päevade esimesel kontserdil saab Cyrillus Kreegi muusika kokku džässiga

Jaak Sooäär ja Endrik Üksvärav valmistuvad laupäevaseks kontserdiks. Foto: erakogu

Tänavuste Nargenfestivali Kreegi päevade esimesel kontserdil saab Cyrillus Kreegi muusika kokku džässiga.

Kammerkoor Collegium Musicale dirigent Endrik Üksvärava juhatusel toob laupäeval, 10. juunil kell 18 Haapsalu Toomkirikus ettekandele Kreegi kahe vihiku jagu vaimulike rahvaviiside seadeid koos Taaveti lauludega. Kooriteoste vahel kõlavad džässmuusiku Jaak Sooääre kitarriimprovisatsioonid.

„Cyrillus Kreegi kohta öeldakse, et tema loomingus kohtuvad spirituaalne kargus ja ilmalik elurõõm. See iseloomustab ka meie kontserti, kus toimub erinevate stiilide kohtumine. Ühelt poolt puhas ja ehe koorimuusika, nii nagu Kreek seda kirjutas, teisalt teatud mõttes piiride kompamine improvisatsioonide kaudu elektrikitarril,“ ütles dirigent Endrik Üksvärav ja lisas, et milliseks kontsert täpselt kujuneb, saavad nii publik kui asjaosalised ise teada kohapeal.

„Nii et omamoodi on kõik kuulajad ühe erilise loomishetke tunnistajateks.“

Piletid on müügil Piletilevi müügikohtades ning 1 tund enne algust kohapeal.

Kontserdi korraldab SA Lootsi Koda.