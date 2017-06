Haapsalu Veevärk AS teatab

Haapsalu Veevärk AS teatab, et

remonditööde tõttu on reedel,

9. juunil kell 9–16 veekatkestus Haapsalu linnas järgmistel tänavatel:

• Tamme tn (lõigul Jalaka tn – Kuuse tn)

• Tallinna mnt (osaliselt lõigul Tamme tn – Vahtra tn)

Palume võimalike ebameeldivuste pärast vabandust!

Haapsalu Veevärk AS