Nõva vallavanema süüdimõistmine jääb lõplikult jõusse

BNS

Deiw Rahumägi. ARVO TARMULA

Kolmapäeval jõustus lõplikult Tallinna ringkonnakohtu otsus, mille järgi jäi Nõva vallavanema Deiw Rahumägi süüdi ametiauto kuritarvitamises ja vallale rahalise kahju tekitamises.

Viimati tuli kaasuses lahend tänavu veebruaris, kui Tallinna ringkonnakohtu kriminaalkolleegium rahuldas osaliselt Lääne ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Küllike Kase apellatsiooni Rahumägi kohtuasjas ja mõistis ta süüdi ametialases võltsimises ja võltsitud dokumendi kasutamises. Selle eest karistas ringkonnakohus teda rahalise karistusega 150 päevamäära ehk 7569 eurot.

Eelmises kohtuastmes käsitles Pärnu maakohus ametiisiku poolt dokumendi võltsimist ja teadvalt võltsitud dokumendi kasutamist väärteona ning seega mõistis vallajuhi õigeks. Prokurör oli eelnevalt nõudnud Rahumägile rahalist karistust 250 päevamäära ehk 12 650 eurot. Kaitsja leidis, et süüdistus on põhjendamatu kõikide süüteokoosseisude järgi.

Ringkonnakohtu otsuse peale esitas Rahumägi kaitsja kassatsioonkaebuse riigikohtusse, mis ei saanud kolmapäeval menetlusluba. Seega jõustus ringkonnakohtu süüdimõistev otsus lõplikult.

Süüdistuse järgi kandis Deiw Rahumägi 2014. aastal oma ametiauto sõidupäevikuisse valeandmeid auto kasutamise ja läbitud vahemaade pikkuse kohta ning esitas need andmed vallavalitsuse raamatupidajale. Peale selle võttis Rahumägi valla kütusekaardiga bensiini, millega tekitas vallale rohkem kui 800 eurot kahju. Kahju on vallale hüvitatud.

Rahumägi on varem rääkinud Lääne Elule, et sõidupäevikut täitis ta toona tõepoolest ebatäpselt. Midagi kriminaalset ta oma sõnul aga teinud ei ole. „Kindlasti mitte midagi sellist, et ma peaksin selle eest vangi minema,” ütles Rahumägi.

2014 oli Rahumäel Nõval esimene tööaasta. 2014. aasta sõidupäevikuid uurides avastas volikogu revisjonikomisjon, et Rahumägi on ametiautot kasutanud nii, et on tekitanud vallale rohkem kui 1700 eurot kahju, selle summa sisse oli arvestatud ka valla arvel kütuse võtmine. Ka kasutanud Rahumägi ametiautot isiklikeks sõitudeks, nüüd aga on vallavolikogu lubanud tal seda teha. Rahumäe sõnul oli revisjonikomisjoni arvestuste käik võimaliku kahju tekitamise kohta üsna segane. „Püüdsime toona seda kontrollida ja klattida, aga kokkuleppele me ei saanud,” ütles Rahumägi.

2015. aasta alguses maksis Rahumägi rohkem kui 1700 eurot vallale siiski tagasi. „Igaüks oleks maksnud, kui teda politseiga ähvardatakse,” nentis Rahumägi.

Vald kompenseerib Nõval vallavanemale 250 eurot kütusekulu kuus, 2014. aastal, mil revisjonikomisjon ülekulu avastas, oli kompenseeritav summa 160 eurot. Kui kütusearve on lubatust suurem, tuleb vallavanemal endal vahe kinni maksta. „Aeg-ajalt olen maksnud keskmiselt 40 eurot juurde,” ütles Rahumägi.

