Mihhail Korbist saab ilmselt Keskerakonna peasekretär (2)

Toimetanud Urmas Lauri

Mihhail Korb rääkimas Haapsalu veteranide komiteele NATOst. Foto: Urmas Lauri

ERR-i andmetel saab endisest riigihalduse ministrist Mihhail Korbist Keskerakonna uus peasekretär.

Korb ütles ERR-ile, et kui talle juhatuse poolt selline ettepanek tehakse, siis ta tõsiselt kaalub seda.

Korb ütles, et juhatuses ei ole seda küsimust arutatud.

Veel peasekretäri ametis olev Jaak Aab ütles, et selle ettepaneku peab tegema erakonna esimees esmaspäevasel juhatuse koosolekul. Senine Keskerakonna peasekretär Jaak Aab asub tööle riigihalduse ministri ametis.

Riigihalduse minister Mihhail Korb teatas 24. mail, et astub oma NATO teemaliste kommentaaride pärast valitsusest tagasi. Korbi lahkumist valitsusest nõudsid koalitsioonipartnerid IRL ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond.

Lääne Elu vahendusel tuli avalikuks, et Korb ütles teisipäeval Haapsalus kohtumisel veteranidega, et tema ei ole NATO liikmesuse poolt. Pärast artikli ilmumist saatis Korb avalduse, et toetab siiski NATOsse kuulumist.