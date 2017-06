Kaia Kanepi tuli tagasi kindla võiduga

Tarmo Õuemaa

Haapsalu tennisist Kaia Kanepi (pildil) pidas pärast aastast vaheaega taas võistlusmängu ja sai Esseni turniiri avaringis kindla 6:0, 6:1 võidu Ukraina mängija Sofiya Kovaletsi üle.

Maailma edetabelis 630. kohale langenud Kanepi pääses 25 000 dollari suuruse auhinnafondiga turniirile wild cardi ehk korraldajate erikutsega. Kovaletsi edetabelikoht oli 476.

Teises ringis mängib Kanepi rumeenlase Jaqueline Adina Cristianiga, kellel on turniiril 8. paigutus ja WTA edetabelis 320. koht.

Varsti 32. sünnipäeva pidav Kaia Kanepi teatas aasta tagasi, et tervis ei luba tal enam maailma tipus püsimiseks vajalikul määral treenida ega võistelda. Karjääri parimatel hetkedel oli ta maailma 15. mängija. Sel talvel taastus ja treenis ta aga pikalt Lõuna-Aafrika Vabariigis ja teatas, et on valmis jälle tennist mängima.