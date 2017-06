Haapsalu noor vehkleja Carmen-Lii Targamaa pälvis Tulevikutalendi stipendiumi

Toimetanud Urmas Lauri



2017. aasta tulevikutalendid. Foto: Kristi Kamenik

Selgusid “Tulevikutalent 2017” konkursi võitjad ja stipendiumisaajad, kelle hulgas on tänavu ka Haapsalust pärit 15-aastane vehkleja Carmen-Lii Targamaa.

Maxima poolt korraldatava õpilaste stipendiumikonkursile Tulevikutalent 2017 laekus kokku 313 taotlust, mille seas oli 3 avaldust Lääne maakonna noortelt. Kõikide taotlejate seast valis žürii 12 kõige andekamat noort, kes lisanduvad varasematel aastal talendistipendiumi ja -tiitli pälvinud 137 noorele.

Konkursil sporditalendi stipendiumi pälvinud Carmen-Lii Targamaa on 15aastane Haapsalu põhikooli õpilane, kelle huvialaks on vehklemine. Tüdruku enda sõnul tõstab see spordiala temas enesekindlust ja tahtejõudu, kuid mis põhiline – teeb õnnelikuks.

Vehklemine köidab noort sportlast kõige enam sellega, et on taktikaline ala ja kõik oma tegevused tuleb hoolikalt läbi mõelda. Targamaa hinnangul ei ole suures spordis konkureerimine lihtne, pikk hooaeg kärbib tahtejõudu ning suurimaks takistuseks võivad saada vigastused ja enesemotiveerimine. Õnneks on tüdrukul väga toetavad lähedased ning raskeid aegu aitab ületada ka see, kui Carmen-Lii Targamaa mõtleb oma saavutustele. Lähitulevikus tahab Targamaa kvalifitseeruda noorteolümpiale, mis toimub Buenos Aireses ja suureks unistuseks on pääseda juba päris olümpiale.

Kõige uhkem on noore vehkleja oma saavutuse üle maailmameistrivõistlustel, kus saavutas 13. koha, Euroopa karikaetapilt võeti aga võistkondlik esikoht. Targamaa saavutuste hulka kuuluvad individuaalselt võidetud kolmas koht Põhjamaade juunioride meistrivõistlustel, esimene koht Eesti juunioride meistrivõistlustel, lisaks on ta edukalt esindanud Eestit mitmetel Euroopa kadettide karikaetappidel ning saavutanud võistkondlikult poodiumikohti erinevatel rahvusvahelistel võistlustel. Möödunud aastal valiti Targamaa läänemaa parimaks noorsportlaseks.

Stipendiumiraha kasutaks Carmen-Lii Targamaa enam jaolt spordilaagritele, välisvõitlustele ja ravikuludele. Tänu stipendiumile saaks ta enda hinnangul käia rohkem välisvõitlusel ja saada rohkem kogemusi, mis aitaksid edasi arengus ja pisut lähemale oma unistusele.

Läbi aastate on noorte seas kõige suurema kandideerijate arvuga olnud spordi- ja kultuurikategooria, kuhu ka tänavu laekus neljast kategooriast kõige enam avaldusi. Tihedaima konkurentsiga spordi- ja kultuurivaldkonnale järgnevad ettevõtlikkuse- ja teadustalendid.

Kõige suuremat aktiivsust on talendikonkursil üles näidanud maakonnakeskuste koolide 5.-12. klasside õpilased. Suurim hulk avaldusi jõudis hindamisele Harjumaalt, Ida-Virumaalt ja Tartumaalt.