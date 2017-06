Haapsalu lasteraamatukogus näeb Eesti tippillustraatorite töid

Liina Valdre

Foto Liina Valdre

Haapsalu lasteraamatukogus on sellest nädalast üleval näitus Eesti tippillustraatorite töödest, mis kannab nime “Aken muinasjutumaailma”.

Tööd on valminud vendade Grimmide muinasjuttudele. Näitusel näeb tuntud tegelaste interpretatsioone, mis erinevad kujutamisvõttestiku ja allteksti poolest nagu öö ja päev – on nii lapsemeelsemaid kui ka täiskasvanuid kõnetavaid pilte, on õõvastavaid pilte ja on naljakaid pilte.

Paar näitusel üleval olevat illustratsiooni pärineb ka varasemalt näituselt “It’s always teatime”, mis on inspireeritud raamatust “Alice imedemaal”.

Pilte jagub raamatukogu kahele korrusele. Näitust saab näha kuni juuli lõpuni.