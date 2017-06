Enamik Telia Läänemaa kliente on uue TV-platvormi peale üle läinud

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Karl Anton. Foto Telia

Telia kavatse sügisel sulgeda vana nutiTV platvormi, mida asendab Telia TV. Maakondade arvestuses on kõige aktiivsemalt vana nutiTV välja vahetanud Läänemaa elanikud, kus uue Telia TV kasutajate hulk on kerkinud üle 95%, teatas ettevõte.

Kõik Telia TV-teenuse kliendid kasutavad uut platvormi Puurmanni valla Jõgevamaal, Urvaste valla Võrumaal, Nõva valla Läänemaal, Laeva ja Meeksi valla Tartumaal ning Pöide valla Saaremaal.

Telia Eesti televisiooni ja multimeedia valdkonna juhi Karl Antoni sõnul on ettevõte juba viimased poolteist aastat aktiivselt oma TV kliente viinud vana teenuse pealt uuele ning seni on kõik sujunud edukalt. „Loomulikult saame aru, et harjumuspärase nutiTV väljavahetamine võib kliendile tunduda tülika sammuna. Samas ei võimalda vananenud platvorm meil kõiki soovitud arendusi ellu viia, mistõttu on osa kliente ebavõrdses seisus ega saa osa kõigist uuendustest ja võimalustest. Moodne Telia TV pakub sama kuutasu eest tunduvalt mugavamat ja sisukamat meelelahutust ning seda kinnitab ka meie klientide tagasiside,“ märkis Anton.