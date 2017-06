Savisaar: jään poliitikasse veel pikaks ajaks

BNS



Edgar Savisaar. Foto: Arvo Tarmula

Korruptsioonisüüdistusega kohtu alla antud Keskerakonna endine esimees Edgar Savisaar viitas esmaspäeva õhtul teda kohtukõlbulikuks tunnistanud arstide otsusele, öeldes, et jääb poliitikasse veel kauaks.

“Mul on teile hea uudis! Neli eksperti (kolm patoloogi – lahanguarstid Ilona Drikkit, Marika Väli ja Heldi Kase ning üks kardioloog Margus Viigimaa) otsustasid, et ma olen piisavalt terve inimene. Praktiliselt terve mees,” kirjutas Savisaar Facebookis. “Mul jäi ainult ekspertide käest küsimata: kas ja kui kaua ma veel poliitikas vastu pean? Lähtudes ekspertide kriteeriumitest, jään poliitikasse veel pikaks ajaks.”

Savisaar märkis, et kohtuprotsess kestab ainuüksi esimeses astmes üle kahe aasta. “Vähemalt on nii kohtumajas kavandatud. Ma tean, et Eesti kohtu otsused on 98 protsenti prokuratuuri kasuks. Aga [lapsporno valmistamises õigeks mõistetud] Kaur Kender tõestas, et on võimalik olla ka kahe protsendi hulgas. See annab mulle lootust. Lähen rindele!” kirjutas Savisaar.