Ornitoloogiaühing peab suvepäevad Pürksis

Toimetanud Urmas Lauri

Meenutus suvepäevadest Valgul. Foto: erakogu

Eesti Ornitoloogiaühingu avatud suveseminar ehk suvepäevad toimuvad sel aastal 17.-18. juunil Pürksis. See on linnuhuviliste suurim kokkusaamine Eestis, mis toimub juba 21. korda. Suvepäevad on avatud kõigile huvilistele, osalemiseks ei pea olema ühingu liige.

Programmis on ettekanded Silma looduskaitseala lindudest ning Osmussaare loodusest ja inimestest. Toimuvad linnu- ja kultuuriretked.

Eraldi tegevused on lastele ja noortele.

Registreeruda tuleb hiljemalt 11. juunil. Suvepäevadel osalemise eest saab tasuda kohapeal sularahas (Pürksis sularahaautomaati ei ole).

Suvepäevade programm

17. juuni, laupäev

10-11 Saabumine, registreerimine

11.00 – 11.30 Avamine

11.30 – 12:30 Ettekanne ja arutelu: Silma looduskaitseala linnustik ja uuringud – Tarvo Valker

12.30 – 13.30 Lõuna

13.30 – 14.30 Ettekanne ja arutelu: Osmussaare loodus ja inimesed – Tiit Randla

14.30 – 15.00 Keskkonnasõbralikud lindude pesakastid – Märt Kapsta

11.30 – 14.30 Suurematele ja väiksematele lastele mängud ja meisterdamised – Silma Õpikoda

15.00 – 17.00 Lindude ja kiilide uurimisvahendite ja meetodite tutvustused ja õpperetked

17.00 – 18:00 Linnuvaatluse optikavahendite tutvustus (inglise keeles) – Hans Bergquist

18.00 – 19.00 Õhtusöök

19.00 – 20.00 Kutsemeisterlikkuse võistlus edasijõudnutele – Uku Paal

20.10 – 21.20 Linnuretk Sutlepa mere vaatlustorni juurde (väljasõit autodega) – Margus Ots

alates 21.30 Lõkkejutud, muusikat teeb Rändaja

18. juuni, pühapäev