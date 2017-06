Läänemaa ja Raplamaa moodustavad ühise Digikonna

Toimetas Lemmi Kann

Foto: Arvo Tarmula

Rapla- ja Läänemaa omavalitsused moodustavad ühise Digikonna, et kõik kodud ja ettevõtted saaks liituda valguskaabliga, mille kaudu jõuavad majja ülikiire internetiühendus, televisiooni- ja telefoniteenused ning mitmeid teised kaasaegsed teenused.

"Digikonna ettevalmistava projekti käigus selgitatakse välja elanike ja ettevõtete vajadused tänapäevase lairibaühenduse järele," selgitas Digikonna projekti läbi viiva Topest OÜ esindaja Olav Harjo. Samuti selgitatakse välja sideettevõtete plaanid valguskaablivõrkude rajamiseks ning planeeritakse kaasaegsed võrgud turutõrke piirkondadesse.

Digikonna projektiga on liitunud kõik Raplamaa omavalitsused, Põhja-Läänemaa omavalitused ning Türi vald Järvamaalt. Projekti juhivad Raplamaa Omavalitsuste Liit ja Läänemaa Omavalitsuste Liit.

Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimehe Margus Jaansoni sõnul puudub praegu kaasaegse internetipüsiühenduse kasutamise võimalus Raplamaa hajaasustusega piirkondades ja on teada, et sideettevõtjad seda ärilistel alustel ehitama ei hakka. "Kiire ja stabiilne lairibaühendus on tänapäeval aga vajalik nii ettevõtluses kui inimeste igapäevases elukorralduses, mis võimaldaks elukohaks maapiirkonda valida. Ilma kaasaegse digitaristuta ei ole juba praegu võimalik tegeleda ettevõtlusega, haridust omandada ega osaleda kodanikuna infoühiskonnas. Tulevikus liigub järjest rohkem teenuseid internetti ning aina kasvavad andmesidemahud nõuavad kiiret ja stabiilset ühendust," rääkis ta.

Raplamaa omavalitsused soovivad kaotada digilõhe linna ja maa vahel, mis praegu jätab maapiirkonna elanikud kehvemasse olukorda. Digikonna projekti elluviimisel saavad maapiirkonnad kasutada samu teenuseid nagu linna kortermajade elanikud.

Läänemaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Deiw Rahumägi ütles, et Läänemaa hõredalt asutatud maakond, kus elavad ja tegutsevad toimekad inimesed ja ettevõtted.

"Selleks, et maakond saaks pidevalt areneda vajame paremaid internetiühendusi, kui täna sideettevõtjad õhu kaudu meile pakkuda suudavad. Olgu see kaugtöö, haridus, turvalisus, tervishoid, sotsiaalteenuste tugi, meelelahutus või “nutimaja” lahendus – kõik vajavad järjest suurema läbilaskevõimega lairibaühendust," ütles ta.

"Selleks, et Läänemaa elanikud ja ettevõtted saaksid osa kõikidest infoühiskonna hüvedest, peab valguskaabel jõudma tulevikus igasse Läänemaa majja."

Topest OÜ esindaja Olav Harjo sõnul tuleb aktiivselt panustad maa ja linna vahel oleva digilõhe hävitamisse. „Ei saa jääda ootama ja lootma, et sideettevõtjad ehk kunagi tulevad ja missioonitundest ühendavad maapiirkondade majad kaasaegsete ühendustega. Seda ei juhtu, kuna see ei ole neile majanduslikult tasuv. Ainult riigi ja omavalitsuste toel ning aktiivsete inimeste kaasamisel on võimalik viia valguskaabliühendused maapiirkonnas olevate majadeni," rääkis Harjo.

Digikond on sõsarprojekt Digimaale Harjumaal ja Digieele Pärnumaal.

