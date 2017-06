Keskerakond kinnitas Aabi riigihaldusministri kandidaadiks

BNS



Mihhail Korb kohtumisel Haapsalu veteranide komiteega. Foto: Urmas Lauri

Keskerakonna juhatus kinnitas teisipäeval erakonna senise peasekretäri Jaak Aabi riigihaldusministri kandidaadiks.

“Juhatus kinnitas Aabi kandidatuuri,” ütles Keskerakonna pressiesindaja Andre Hanimägi teisipäeval BNS-ile.

Aab ütles BNS-ile, et ta ei võta uut ametit vastu sugugi kerge südamega, kuna teab, kui keeruline see töö saab olema. “Pooleli on keerulised protsessid ja vaidlused, emotsioonid on kõrgele kruvitud,” selgitas Aab viidates käimasolevale haldusreformile ja valdade liitmisele.

“Aga seaduse raamid on ees ja püüan neid suuniseid täita,” lisas Aab.

Tema sõnul kavatseb ta täita haldusreformi sisuga, mida seadused võimaldava ehk omavalitsuste tulubaasi tõsta, anda kohalikele võimudele juurde uusi ülesandeid ja otsustuspädevust.

Aab võtab riigihalduse ministri töö üle Mihhail Korbilt, kes pärast Eesti NATO-kuuluvuse teemal antud segaseid kommentaare esitas 24. mail peaminister Jüri Ratasele tagasiastumisavalduse, mille valitsusjuht koheselt rahuldas.

Aab on töötanud Võhma linnapeana ning Eesti Linnade Liidu tegevdirektorina. Aastatel 2005-2007 oli Aab sotsiaalminister.

Keskerakonna pressiesindaja teatas, et erakonna uut peasekretäri teisipäeval veel ei valitud ning seda hakatakse arutama juhatuse korralisel koosolekul 13. juunil.