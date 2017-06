Kapo lõpetas Tallinna Sadama juhtide kriminaalasja kohtueelse uurimise

BNS

Riigiprokuratuuri kinnitusel lõpetas kaitsepolitsei Tallinna Sadama endiste juhtide Ain Kaljuranna ja Allan Kiili kriminaalasja kohtueelse menetluse ja edastas toimikud meeste kaitsjatele.

“Kinnitame, et prokuratuur on kõnealuses kriminaalasjas kohtueelse menetluse lõpuleviiduks tunnistanud,” teatas riigiprokuratuuri pressiesindaja Kristina Kostina. Ta lisas, et kokku on kriminaalasjas 15 kahtlustatavat, nende hulgas nii füüsilisi kui ka juriidilisi isikuid.

Prokuratuur tegi kriminaaltoimiku materjalid Ain Kaljuranna kaitsjale Paul Keresele ja Allan Kiili esindavale Aivar Pilvele alates möödunud nädala lõpust kättesaadavaks ning nood võivad taotlusi esitada juuli lõpuni. Pärast taotluste läbivaatamist otsustab prokuratuur süüdistusakti koostamise.

Kahtlustuse järgi on Kiil võtnud altkäemaksu miljonite eurode ulatuses ning Kaljurand sadade tuhandete eurode ulatuses.