Kaitseliidu Lääne maleva uus kaplan on Lembit Tammsalu

Toimetanud Urmas Lauri



Lääne maleva uus kaplan Lembit Tammsalu on koguduseõpetajaks Kullamaal, Piirsalus, Hanilas ja Varblas. Foto: erakogu

Kaitseliidu Lääne maleva uus kaplan on EELK Lääne praostkonna abipraost Lembit Tammsalu, kirjutas KL Lääne maleva teavituspealik Heiki Magnus Lääne maleva veebilehel.

Märtsis toimusid Tallinnas järjekordsed Kaitseliidu kaplanite kursused, Lääne malevast osales kursustel vabatahtliku vaimulikuna EELK Lääne praostkonna abipraost Lembit Tammsalu.

„Vabatahtlik kaplan on Kaitseliidu eesmärke toetav institutsioon, mille põhiülesandeks on oikumeenia põhimõttest lähtuvalt teenida kõiki kaitseliitlasi ja nende pereliikmeid vastavalt nende usulistele vajadustele, sõltumata nende religioossest kuuluvusest või mittekuuluvusest,” ütles kursuse ülem, Kaitseliidu vanemkaplan mjr Raivo Nikiforov. “Kaplan on ülema ja tema staabi koosseisu nõuandja eetika, moraali ja religiooni küsimustes. Antud kursus andis vaimulikele ülevaate võimalustest kuidas nad oma eriala saavad rakendada vabatahtlike kaitseliitlaste heaks ja seeläbi panustada laiapindsesse riigikaitsesse.“

“Vaimulikuna ja kaplanina on minu ülesanded seotud eelkõige inimeste vaimuliku teenimisega,” ütles Lembit Tammsalu. “Ja seda vaatamata Kaitseliidu kui sõjaväelise organisatsiooni tegevuse iseloomule. Ka sõdur/kaitseliitlane on inimene koos kõigi oma vaimsete, vaimulike ja emotsionaalsete vajaduste ning küsimustega. Seetõttu näen ma ennast kui vaimulikku, kes teenib kaasteelist muuhulgas ka Kaitseliidu ridades.”

Lembit Tammsalu teenis aastatel 1992-1997 piirivalveametis. Piirivalvest lahkus Tammsalu EELK Usuteaduse Instituuti õppima asumise tõttu.

Praegu on Tammsalu koguduseõpetaja Kullamaal, Piirsalus, Hanilas ja Varblas. Samuti täidab EELK Lääne praostkonnas abipraosti kohustusi. “Paaril päeval nädalas olen Virtsu põhikoolis 3. kooliastmes õpetamas ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse tunde,” ütles kaplan.

Lembit Tammsalu on abielus, peres kasvab neli tütart.