Helilooja Erki Meister teeb uudisteosega kummarduse oma vanaemale ja Haapsalu linnale

Toimetanud Urmas Lauri



Erki Meister. Foto: erakogu

Reedel, 9. juunil tuleb Haapsalu toomkirikus ettekandele helilooja Erki Meistri uudisteos „Päikestepillajad“. Kahele koorile loodud teose teksti autor on Artur Alliksaar ning selle kannavad ette Kalevi Kammerkoor ja kooriliikmetest instrumentalistid.

„Teos „Päikestepillajad“ sündis minu tänavusel loomepuhkusel Ida-Timoris. Artur Alliksaare luule, tema tekstide rikkalikkus, mitmekihilisus ja mõneti ka prohvetlikkus on inspireerinud paljusid heliloojaid. Mõned tema luuletused on mindki pikka aega saatnud, jälitanud ja painanud. Nüüd said need tunded viimaks muusikasse valatud“, selgitab helolooja teose tagamaid.

Oma uudisteose on Meister pühendanud oma vanaemale. „Pean väga tähtsaks seda, kust ma olen tulnud – emapoolne vanaema Salme oli üks olulisemaid õpetajaid minu elus. Oma nõudlikul, kuid ometi nii soojal viisil kasvatas ta mind inimeseks, kes ma täna suuresti olen. See teos on minu võimalus öelda talle selle eest aitäh,“ rääkis Meister ja lisas, et just seetõttu tuleb teos ettekandele tema sünni- ja suvises kodulinnas Haapsalus. „Haapsalu on mind väga palju mõjutanud ja inspireerinud. See on koht, kus minu looming saab hoopis uue tähenduse.“

„Kirjutasin teose kahele koorile ja instrumentalistidele, lisanduvad kooride liikumised ruumis. See kõik hakkab koos töötale akustilises ruumis ja seab iseenesest nii esitajatele kui ka esinemiskohale paraja väljakutse. Olen alati inimestele pakkunud võimalusi end proovile panna ja ennast ületada, ka selle teose puhul on instrumentalistid leitud kooriliikmete seast. See omakorda loob uut ja head energiat,“ sõnas Meister. Instrumentaalansambel esineb koosseisus Kaidi Ugandi (viiul), Veiko Veskilt (löökriistad), Kalle Klein (saksofon), Raimond Strastin (kontrabass).

Erki Meistri senise loomingu põhiosa moodustavad valdavalt segakoorile kirjutatud koorilaulud, nii a cappella kooriteosed, saatega laulud kui ka vokaal-sümfoonilised suurvormid. Segakooride kõrval on ta loonud muusikat ka mees-, nais- ning lastekoorile. Lisaks on ta kirjutanud vokaalkammermuusikat, lugusid instrumentaalansamblitele ning arvukalt poplaule.

Praegusel ajal tegutseb Erki Meister peadirigendina Kalevi Kammerkooris, kellega on võidetud nii vabariiklikel kui ka rahvusvahelistel konkurssidel ja festivalidel mitmeid auhinnalisi kohti. Lisaks laulab tema käe all Kammerkoor Flora. Aktiivselt tegutseb Meister mitmete ansamblite koosseisus, sh Päikesejänkud, Chacha Roots, Reede13, Primitivistid ja vokaalansambel Miinus Seitse. Haapsalus korraldab Meister nii suviseid kunstilaagreid, näitusi kui aiakontserte.

Kontserdiga „Päikestepillajad“ tähistab Kalevi Kammerkoor oma dirigendi Erki Meistri 50. juubelit.

Haapsalu toomkirikus tuleb „Päikestepillajad“ ettekandele reedel, 9. juunil kell 19:00. Kontsert on tasuta.