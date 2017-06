Elroni rongiga reisijate arv ületas 22 aastat püsinud rekordi

Toimetanud Urmas Lauri

Tallinn-Riisipere rongiliin on populaarsuselt teine marsruut Eestis. Foto: Urmas Lauri

Reisirongiliiklust korraldav Elron teatas, et maikuus sõideti Eestis rongidega 666 000 korda ehk ligi 45 000 reisi rohkem kui aasta tagasi. Reisijate arv kasvas mullusega võrreldes 7 protsenti.



„Tegemist on rekordilise tulemusega. Viimati oli rongiga sõitjate arv sama suur 1995. aastal ehk enam kui 20 aastat tagasi,” sõnas Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo.

„Et kasvavale nõudlusele vastata, lisasime suveperioodiks väljumisi Viljandisse ja Pärnusse. Kuna saame Tallinna ja Rapla vahel sel suvel reisijaid teenindada mugavalt rongidega ning asendusbusse kasutada ei tule, toob kiire ja mugav ühendus kohe kaasa ka sõitjate arvu kasvu nii Viljandi kui ka Pärnu suunal. Reisijate paremaks teenindamiseks püüame suuremate ürituste puhul lisada sõiduplaani ka eriväljumisi. Sellel nädalal anname käiku Eesti-Belgia jalgpallimatši publikule mõeldud erirongi Tallinnast Keilasse,” selgitas Kongo.



2017. aasta mais olid kõige populaarsemad rongiliinid:

Tallinn-Paldiski – 128 000 sõitu

Tallinn-Riisipere – 103 000 sõitu

– Tallinn-Aegviidu – 85 000 sõitu

Tallinn-Tartu – 78 000 sõitu

Tallinn-Keila – 50 000 sõitu

Tallinn-Viljandi – 39 000 sõitu



Elron teenis käesoleva aasta mais piletitulu 1 102 000 eurot ehk 2 protsenti rohkem kui möödunud aasta samal perioodil. Maikuus püsis sõidugraafikus 99,81 protsenti elektrirongidest ja 99,57 protsenti diiselrongidest.



Eesti Liinirongid AS on kaubamärgi Elron (www.elron.ee ) all tegutsev riigile kuuluv ettevõte, mis pakub kiiret, mugavat, turvalist ja keskkonnasõbralikku ühistransporti elektri- ja diiselrongidega kõigil Eesti rongiliinidel. 2016. aastal tehti Elroni rongidega 6,8 miljonit reisi, mis on 4% rohkem kui 2015. aastal.