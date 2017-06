Eesti-Belgia valikmäng toob Saaremaa laevaliinile lisareisi

Toimetanud Urmas Lauri

Virtsu sadam. Foto: Urmas Lauri

Reedel toimub Tallinnas Eesti-Belgia jalgpalli EM-valikmäng, mis lõpeb alles veidi enne südaööd. Kuna saarlaste hulgas on maailma ühe tippkoondise kohtumise vastu suur huvi, siis korraldab TS Laevad Virtsu–Kuivastu liinil 10. juuni öösel kell 2 lisareisi, et mängul käinud saarlased samal öösel koju saaksid, vahendas Saaremaa päevaleht Saarte Hääl.

Et koondise väravas seisab saarlane Mihkel Aksalu, keda fännid saavad Eestis mängimas näha vaid koondise kodumängudel, siis kasutavad paljud võimalust talle kaasa elamas käia.

Aastaid on Virtsu–Kuivastu liinil toiminud võimalus, et Eesti jalgpallikoondise hilisõhtuste Tallinnas toimuvate valikmängude järel on saarlastest pealtvaatajate kojusõiduks käiku pandud lisalaev, mis väljub Virtsust kell 2 öösel.

Öise lisareisi kompenseerimiseks jäävad 10. juunil ära 16.25 reis Kuivastust ja kella 17 reis Virtsust.