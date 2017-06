Autoga piiriületamisel peavad juhiluba ja sõiduki dokumendid kaasas olema

Toimetanud Urmas Lauri

Piiripunkt Iklas. Kui minna Läti piiripoode külastama, tuleb dokumendid kaasa võtta, sest enne tuleb läbida ka Eesti piiripunkt. Foto: Urmas Lauri

Autoga välismaale sõites peab olema sõiduk tehniliselt korras ning kaasas juhiluba, auto tehniline pass ja kindlustusdokumendid, mis on vajalikud ka Lätis, Leedus ja Soomes reisides.

„Eestis piisab sellest, kui juhil on kaasas ID-kaart, kuid PZU Kindlustus meenutab, et ka näiteks Lätti sõites peab kaasas olema juhiluba ja auto tehniline pass. Enamuses EL-i riikides ning Šveitsis, Norras ja Islandil liigeldes peab kaasas olema liikluskindlustuse tavapoliis. Roheline kaart on soovituslik, kuid asjaajamise lihtsuse huvides tasub see kaasa võtta,“ ütles PZU Kindlustuse sõidukikahjude grupi juht Jaanus Tanne.

Roheline kaart on kohustuslik näiteks Venemaal, Ukrainas, Valgevenes, Šveitsis, Horvaatias ja paljudes teistes riikides. Roheline kaart on paberil dokument, mille saab liikluskindlustuspoliisiga sõidukile tellida kindlustusettevõttest tasuta.

Sõidukijuht peab olema sõiduki omanik, kasutaja või vastutav kasutaja ehk siis tema nimi peab olema sisse kantud tehnilisse passi. Kui seal märget ei ole, siis peab tal olema notariaalselt kinnitatud volikiri sõiduki kasutamiseks (soovitatavalt inglise keeles).

Politsei- ja piirivalveamet teatas, et harjutab ka täna Eesti-Läti piiril piirikontrolli ajutist taaskehtestamist ning meenutas ühtlasi, et piiriületajatel peavad dokumendid kaasas olema.

Suurema kindlustunde annab välismaal sõites kehtiv kaskokindlustus, mis võiks sisaldada tasuta autoabi kogu Euroopas, kuid Venemaal, Ukrainas, Valgevenes kehtivad kindlustusettevõtetel sageli eritingimused, millega on soovitav end kurssi viia.

Kui välismaal toimub kahjujuhtum näiteks PZU kaskokindlustusega sõidukiga, siis abi saamiseks tuleb helistada telefoninumbrile +372 622 4599. PZU Autoabi rakendub juhul, kui autoga edasisõitu takistab ootamatu ja ettenägematu juhtum, näiteks liiklusõnnetus või tehniline rike, teelt väljasõit. Lisaks olukord, kus auto on jäänud kinni liiva, kütus on otsa saanud, rehv on purunenud, signalisatsioon tõrgub või auto ei käivitu. PZU Autoabi teenus kehtib ainult juhul, kui see on tellitud PZU kontakttelefonilt.

Infot ja nõuandeid liikluskindlustuse kohta välisriikides liigeldes leiab Eesti Liikluskindlustuse Fondi veebilehelt.