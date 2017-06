Parim läänlane lõpetas Hiiumaa maratoni viiendana

Endel Susi, Urmas Lauri



Laupäeval seitsmendat korda toimunud Hiiumaa maratonil saavutas parima läänlasena viienda koha Andrus Sults ajaga 3:08.51. Haapsalust pärit Targo Tennisberg oli poolteist minutit kehvema ajaga kuues. Tennisberg oli kuues ka mullu.

Kassaris toimusid maratoni, poolmaratoni ja 10 km maanteejooksud. Kui Haapsalus on rahvusvahelise kergejõustikuliidu (IAAF) mõõdistaja poolt mõõdistatud ainult 10 km trass, siis hiidlastel on kõik need kolm rada mõõdistatud.

Tänavuse Hiiumaa maratoni parima tulemuse saavutas Uldis Klavins Siguldast, saades võiduajaks 2:46.03. Eestlastest sai parima aja õhuväge esindav hiidlane Stenen Linkov ajaga 2:59.14.

Parima läänlasena oli viies Andrus Sults ajaga 3:08.51, Haapsalust pärit Targo Tennisberg lõpetas kuuendana, saades ajaks 3:11.32.

Edukam oli meie võistlejaile 10 km jooks. Meestest oli kolmas Lauri Tanner ajaga 41.55, kaheksas Andi Vallik ajaga 43.59. Naiste arvestuses sai Mare Padu ajaga 48.21 kolmanda koha.

„Osavõtt siiski väga arvukas ei kujunenud, kuigi jooksjaid oli üheksast Eesti maakonnast ja üks võistleja ka Lätist,“ nentis spordientusiast Endel Susi. „Lõpetajaid oli vastavalt distantsidele 31, 71 ja 54.“

Mullu lõpetas Hiiumaa maratoni 37 jooksjat, poolmaratoni 75 ja 10 km läbis 35 võistlejat.

Võrdluseks: tänavuse Haapsalu maratoni lõpetas 34 jooksjat, poolmaratoni 28 ja 10 kilomeetri pikkuse raja 42 võistlejat. Tunamullu oli Haapsalus maratonirajal vaid 24 jooksjat, poolmaratoni läbis 25 ja 10 km raja 38 võistlejat.

Tänavuse Haapsalu maratoni võitis Margus Luhtoja ajaga 2:52:59,8. Hiiumaal Luhtoja katkestas, mullu oli ta Kassari rajal esimene ajaga 2:47.28.

Esimesed viis korda korraldati Hiiumaa maratoni Kõpus, kuid viimased kaks korda joosti Kassaris. Poolmaratoni läbimiseks piisas ühest ümber Kassari ringist, maratoni läbijail tuli ring läbida kaks korda.