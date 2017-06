Lihula kool otsib nelja õpetajat

Kaie Ilves

Lihula gümnaasiumi õpilased ootavad uusi õpetajaid. Foto: arhiiv

Lihula gümnaasium otsib uueks õppeaastaks keemia-, geograafia-, eesti keele ja vene keele õpetajat ning eripedagoogi.

„Keemia- ja geograafiatunde on nii palju, et tööd saaks täiskohaga,” ütles Lihula gümnaasiumi direktor Janar Sõber.

Täiskoht ootab ka eripedagoogi. Eesti keelt ja vene keelt kumbagi on kümme tundi.

Sõber ütles, et keemia- ja geograafiaõpetaja lahkub, sest kolib ära. Vene keele õpetaja jääb pensionile, eesti keele õpetaja lapsepuhkusele. „Olen nõus koolitama ja aitama elukoha otsingul,” ütles Sõber. Seni ei ole keegi soovi avaldanud.