Kalle Muuli: kuidas rändeajastul ellu jääda?

Kalle Muuli, IRL

Me sureme välja, kui me midagi ette ei võta. Meil ei maksa ennast petta — rahvastikuprognoosid näitavad, et väljarände ja madala sündimuse jätkudes on Eesti rahvaarv selle sajandi lõpuks alla 800 000 inimese.

See nukker arv on pärit tänavusest inimarengu aruandest „Eesti rändeajastul“, mida riigikogu sel neljapäeval arutas. Arutelu oli küll poliitiline, aga aruanne ise on peaaegu puhas teadus, halastamatu matemaatika, kiretu nagu laibalahkaja.

Jah, Islandil elab veel palju vähem inimesi kui Eestis. Aga erinevalt islandlastest ei ela me kaugel üksikul saarel keset inimtühja vetevälja. Me peame Skandinaavia heaoluriikide ja Venemaa vahel asudes tegema oma riigi ülalpidamiseks paraku palju suuremaid kulutusi. Tööealiste inimeste arvu vähenedes ei suuda me mingil hetkel nende kulutuste katmisega enam piisavalt hästi hakkama saada.

Mis siis juhtub? Kas siis lahkuvad kodumaalt ka viimased eestlased? Või hääletavad meie järeltulijad siis viimases hädas kontrollimatu sisserände poolt ja annavad oma maa saatuse võõrastesse kätesse?

EKRE esimees Mart Helme rääkis riigikogus vajadusest kutsuda välismaale läinud eestlased koju tagasi. See on õige. Seda tuleb kindlasti teha. Aga sellest ei piisa.

Praegu elab välismaal umbes 200 000 eestlast. Selleks, et rahvastiku vähenemine peatuks, peavad nad kõik tagasi tulema, viimne kui üks. Ja lisaks peab sündimus suurenema umbes veerandi võrra, senise 1,6 lapse asemel peab iga naine sünnitama keskmisel 2,0 last.

Absoluutselt kõigi Eestist lahkunud inimeste naasmine kodumaale on ebareaalne unistus. Tavaline tagasiränne on ligikaudu veerand lahkunutest. Isegi kui me oleksime üliedukad ja tagasi tuleksid pooled väljarändajad ehk tavalisest tasemest kaks korda enam, jääks ikkagi puudu veel 100 000 inimest, et rahvaarvu vähenemine peatuks.

Kust need 100 000-150 000 inimest võtta?

Eestis on heaolu kasvanud kiiremini kui peaaegu kõigis teistes Euroopa riikides. Seetõttu soovib üha rohkem inimesi siin elada ja tulijaid oleks küll, eriti vaesematest riikidest nagu näiteks Ukraina, Venemaa jms. Aga vale ja lausa hukatuslik oleks matkida vanade Euroopa Liidu riikide rändepoliitikat, mis lähtub ainult tööturu vajadustest.

Rikastes heaoluühiskondades vajatakse ju kõige rohkem ikka mustatöölisi. Kui me toome riiki kehva haridusega rumalaid inimesi tegema odavat tööd, mida me ise teha ei taha, vähemalt selle palga eest mitte, siis me ju lõhestame oma ühiskonda teadlikult ja sihilikult, jagades selle kaheks leeriks, kaheks eraldi kogukonnaks: odavaks, vaeseks ja rumalaks võõrtööjõuks ning märksa paremal järjel olevaks põlisrahvaks. Mingist lõimumisest pole sel juhul mõtet juttugi teha.

Põhja- Ameerika süsteem on selles mõttes kindlasti parem. Seal hinnatakse inimese võimet ühiskonda sulanduda, võttes arvesse tema vanust, haridust, keele- ja kutseoskusi, töökogemust jne. Aga ka seda süsteemi kasutades peaksime väga ettevaatlikud olema ja sisserännet rangelt kontrollima, sest okupatsiooniaegse kontrollimatu sisserände tulemusena on meie ühiskond juba ammu kaheks teineteisest sisuliselt eraldatud kogukonnaks jagunenud. Slaavi päritolu sisserändajad leiavad siit eest terveid linnu ja linnaosasid, kus elades neil polegi vaja eesti keelt omandada, sest nad saavad seal vabalt hakkama ka emakeelega.

On veel üks asi, mis tuleb korda teha nii kiiresti kui vähegi võimalik. Venekeelsed lasteaiad ja koolid tuleb ära kaotada. Just keele põhjal eristatud lasteaiad ja koolid lahterdavad inimesed kohe lapsest peale eri kogukondadesse, mis ei suhtle omavahel. Rahvusrühmade omavahelise suhtluse käivitaja saab olla ainult ühtne eestikeelne lastehoid ja haridussüsteem. Mõnes Ida-Viru linnas ja võib-olla ka mõnes Tallinna piirkonnas, kus eestlasi peaaegu polegi, on eestikeelsete lasteaiarühmade moodustamine ja eesti keelt valdavate kasvatajate ja õpetajate leidmine keeruline, aga seal võib keeleühtsuse seada kaugemaks eesmärgiks. Ent seal, kus sääraseid objektiivseid takistusi pole, tuleb lasteaiad ja koolid kohe eestikeelseks teha.